Sola kan sikre Europa-avansement

Gultrøyene har satt seg i en god posisjon før bortekampen mot den kroatiske gruppetreeren. Etter fire av seks kamper av gruppespillet i turneringen leder Sola gruppe C med like mange poeng som DVSC Schaeffler (seks), og dersom de slår Nykøbing Falster lørdag vil Sola gå videre til kvartfinale i European League med ett poeng mot Podravka Vegeta.

– De to andre lagene spiller dagen før oss, så vi vet litt hva som gjelder på søndagen. Innstillingen er at vi skal vinne uansett. Vi må gjøre vår jobb, så får vi se om andre hjelper oss litt også, sier Sola-kaptein Martine Wolff til RA.

Da lagene møttes i Stavanger Idrettshall i begynnelsen av januar endte det med seksmålsseier til gultrøyene.

– Er det mulig å klare på bortebane også?

– Bortekamper er alltid tøffere, samtidig som vi møtte dem i vår første kamp. Vi rotet bort to baller på slutten, og skulle nok egentlig vunnet med sju. I hovedsak er det viktigste for oss å vinne. Det viktigste er å ta to poeng, sier Wolff.

Alle synes det er ekstra stas å spille Europa, så det har ikke vært et problem å bli klar til Europa-kamp. — Martine Wolff

Martha Barka (t.v.) og Martine Wolff i midten av Solas forsvar mot Larvik. Søndag kan de sikre avansement. (Kristoffer Knutsen)

– Nytter ikke bare å møte opp

Så langt har Sola slått alle lagene, men tapte returoppgjøret mot DVSC Schaeffler.

I Rema 1000-ligaen fikk de også litt å bryne seg på da Larvik var gjester i Åsenhallen onsdag. Det endte med 23-32-tap i egen hall for Sola. Etter kampen pekte Sola-trener Steffen Stegavik på at de ikke var til stede fra kampstart.

Med et tett kampprogram er muligheten for revansj ikke langt unna.

– Hva må dere gjøre annerledes fra Larvik-kampen?

– Jeg vet ikke om vi må tenke på så mye annerledes, for i ettertid har vi sett at det var mye bomskudd. Da vi ikke fikk ballen i mål fikk de løpt på oss, og da er det vanskelig å stå i forsvar. Vi må bare inn med en annen innstilling og være på, slik vi har vært i alle andre kamper, sier Wolff.

– Nå har dere kort tid på å snu om. Hvordan var responsen i spillergruppen etter tapet mot Larvik?

– Nå har vi gjort det i tre-fire uker, og jeg synes det har gått veldig fint. Alle synes det er ekstra stas å spille Europa, så det har ikke vært et problem å bli klar til Europa-kamp. Vi har lyst å nå kvartfinale, og da må vi være til stede. Det nytter ikke bare å møte opp, sier kapteinen.

Uten Novak

Laget fløy sørover fredag ettermiddag, og får krysset av nok en hall i Europa på den relativt ferske listen over steder de har opplevd gjennom den internasjonale turneringen.

– Det blir spennende, og vi gleder oss til å dra ned dit. Det er alltid gøy med bortebane, i tillegg til det blir en viktig bortekamp for vår del. Vi jakter uansett to nye poeng, sier Wolff.

Denne sesongen har foreløpig Europa-eventyret gitt langt enklere reiser enn forrige sesong. Destinasjoner med null og én mellomlanding er grunnen til det.

På banen vil det uansett være noen savn. Landslagsspiller Kristina Sirum Novak har vært ute noen kamper med sykdom, og hun vil ikke bli klar til søndagens oppgjør i Kroatia.

– Hvor mye betyr det?

– Novak har vært viktig for oss, og vi kan ikke legge skjul på at vi mister en del av spillet vårt når hun ikke er med. Samtidig har vi hatt noen kamper uten henne, og de som har kommet inn har gjort det bra. Vi kan ikke snakke om det som et stort problem, men samtidig skulle vi hatt med Novak. Vi vil ha alle friske og raske. Det hjelper oss at det ikke er første kamp uten, sier Sola-kapteinen.

Søndagens kamp starter klokken 14.00.

TABELL

EHF European League, gruppe C:

1. Sola (4 kamper / 6 poeng)

2. DVSC Schaeffler (4/6)

3. Nykøbing Falser (4/4)

4. Podravka Vegeta (4/0)

Første- og andreplassen går videre til kvartfinale.

