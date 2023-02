Total Sola-kollaps: – Var ikke til stede

Midt i et hektisk kampprogram hadde Sola Håndball mulighet å gi seg selv gode sjanser for medalje i Rema 1000-ligaen da Larvik kom på besøk i Åsenhallen, men slik ble det ikke.

Selv om Sola-kaptein Martine Wolff åpnet målprotokollen var det vestfoldingene som tok initiativet i kampen og dominerte gjennom hele første halvdel. Forspranget på åtte mål til pause ble for stort til at Sola klarte å skyte seg tilbake i kampen.

Sola-trener Steffen Stegavik peker på det åpenbare, at laget ikke var påskrudd mentalt.

– Vi var ikke til stede fra kampstart. Det er ekstremt kjedelig. Det var noe med fokuset vårt som var feil, sier Steffen Stegavik til RA.

– Kastet det bort

Kampen ga også minner tilbake til en annen kamp.

– Det lignet på bortekampen mot Fredrikstad i fjor. Nå hadde vi en mulighet å gi oss gode sjanser for bronse og nærmest sikre topp fem, men kastet det bort, sier Stegavik.

Martha Barka (t.v.) og Martine Wolff i midten av Solas forsvar. (Kristoffer Knutsen)

Sola-kaptein Martine Wolff (t.v.) i duell med Larviks Tiril Birgitte Rosenberg. (Kristoffer Knutsen)

Landslagsspiller Kristina Sirum Novak er fortsatt ute med sykdom, og etter det RA kjenner til vil hun heller ikke bli klar til søndagens bortekamp mot kroatiske Podravka Vegeta i EHF European League.

Tross det tunge skadeforfallet vil ikke Stegavik bruke det som en unnskyldning.

– Vi har spilt to gode kamper uten henne. Det var andre feil her. Vi kastet bort ballen for mye, sier treneren.

Søsterdebut

I Novaks fravær var det en annen spiller som fikk sjansen. De siste minuttene av kampen ble spilt med Viviann Knutsen (17) på banen. Hun er lillesøsteren til den mer etablerte Sola-spilleren Kristiane Knutsen, som for øvrig ble delt toppscorer i kampen mot Larvik for gultrøyene.

Viviann Knutsen debuterte for Sola Håndball mot Larvik. Det gjorde 17-åringen med én scoring på de få minuttene hun fikk spille mot slutten av kampen. (Kristoffer Knutsen)

For 17-åringen ble det gode minner å ta med seg, selv om det ble tap for laget.

– Kjekt å få bli med. Jeg kjenner mange av spillerne fra før, så det gikk fint for min del. Det er lettere å spille når man vet det er mange gode støttespillere på benken, sier Viviann Knutsen.

Debuten ble også første kampen 17-åringen fra Hundvåg spilte sammen med storesøsteren.

– Vi har faktisk aldri spilt sammen før. Aldersforskjellen er for stor til at det har vært mulig før nå, sier bakspilleren – som i kampen fikk scoret sitt første mål i Rema 1000-ligaen.

– Hvordan var det å spille med storesøster Kristiane da?

– Ingenting er bedre enn det. Det var fantastisk. Hun er en god støttespiller og ønsker meg bare alt godt, sier Knutsen.

Kristiane Knutsen i aksjon for Sola. (Kristoffer Knutsen)

Framover er målet hennes å ta de sjansene hun får til å vise seg fram, noe hun definitivt gjorde i Åsenhallen.

FAKTA

Rema 1000-ligaen kvinner, håndball.

Sola-Larvik 23–32 (9–17)

Åsenhallen, 487 tilskuere.

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland, Kristiane Knutsen 4, Lene Kristiansen Tveiten 4, Martine Wolff 3, Frøydis Seierstad Wiik, Live Rushfeldt Deila 2, Maja Magnussen 2, Kaja Horst Haugseng 2, Guro Husebø 1, Merlinda Qorraj 1, Viviann Knutsen 1, Hege Holgersen Danielsen 1, Ingrid Gravdal, Martha Barka, Maren Eiken Ravndal.

Toppscorer Larvik: Amanda Kurtovic 9 mål.

Utvisninger: Sola 3 x 2 min., Larvik 4 x 2 min. og rødt kort.

