Sola tapte på hjemmebane: – Tamt

Samtidig som Europa-eventyret pågår spilles det også kamper i hjemlig serie for Sola-jentene. Søndag festet de grepet på gruppen i EHF European League da de slo DVSC Schaeffler 30–25 i Stavanger Idrettshall.

Det var til lite hjelp da Fredrikstad kom på besøk i Åsenhallen.

Gjestene tok kontroll på kampen tidlig, og tross en sterk sluttspurt fra gultrøyene endte det med stolpe-ut og 25-26-tap mot Fredrikstad – som nå kun er ett poeng bak Larvik (3. plass) og Sola (4. plass).

– Det var tamt. Fredrikstad var kloke og dro ned tempoet, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA – og fortsetter:

– For vår del var det framover vi ødela for oss selv. Jeg vet ikke hva som gjorde at det ble sånn.

[ Slik var kampen ]

Forsvarssjef Barka inn

Laget fra Østfold påførte Sola 37-26-tap i sesongens første bortekamp for gultrøyene, men i Åsenhallen var kampbildet annerledes. Sola holdt følge, men var litt bakpå.

– Har dere et Fredrikstad-problem?

– Vi har spilt to som vi har tapt denne sesongen, men slått dem tidligere. Så derfor er svaret nei, sier Stegavik.

Etter hvert i kampen begynte Sola å rullere på spillere ettersom resultatene uteble. Flere fikk tillit, men treneren følte ikke noen tok den nevneverdig offensivt.

Bakover ble det derimot bedre etter et skifte, da Solas forsvarssjef tok plass.

– Det ble stengt med Martha (Barka) inn. Litt kjedelig at hun måtte spille så mye siden hun kommer rett fra skade, sier Stegavik.

[ Stengte fullstendig igjen da Sola festet grepet ]

Rask omstilling for Sola

Med seier ville Sola tatt tredjeplassen inn mot helgens kamper, men slik ble det ikke. Likevel ser ikke Sola-treneren at muligheten for den tredje strake medaljesesongen har forsvunnet på grunn av tapet.

– Nei, det er fortsatt jevnt. Det blir selvsagt vanskeligere, for det er jevnt. Nå kommer Fredrikstad innpå også, sier han.

Mens to lag har 15 poeng er det tre lag (Fana, Molde og Fredrikstad) som har 14 poeng i Rema 1000-ligaen. Storhamar har fått en luke på fem poeng ned til tredjeplassen.

Lørdag er det klart for ny kamp i Åsenhallen. Da kommer Byåsen på besøk, og gir Sola-jentene en mulighet til revansj.

– Vi må vise at vi vil, sier Stegavik.

Kristiane Knutsen og Kristina Sirum Novak ble Solas toppscorere med seks mål hver.

[ Kommentar: Dette er den største utviklingen hos Sola ]