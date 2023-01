Tok jerngrep om gruppeseieren

Sola fikk en skikkelig pangstart i den svært viktige toppduellen i gruppen og gikk raskt opp i en 6-1-ledelse. Den red laget stort sett hele omgangen. Godt forsvars- og keeperspill sørget for at motstanderne fra Ungarn slet. Sola dro fra også med Kristina Novak på benken i store deler av omgangen.

Da dommerne fra Latvia blåste for pause sto det 19-13 til hjemmelaget.

Etter hvilen så ikke Sola like påskrudde ut. Det gikk ikke mange minuttene før ledelsen var skrumpet til tre mål og Steffen Stegavik slengte timeoutkortet i sekreteriatet. Til tross for det hadde motstanderne, som hadde en god del fans med seg fra Ungarn, fått blod på tann. Det hele var plutselig ikke like komfortabelt som det lenge så ut for.

Etter 12 minutter i andre omgang hadde bortelaget spist opp hele ledelsen til Sola og det sto 22-22.

Da fikk kort og godt Solas nederlandske stjernekeeper Rinka Dujndam nok og stengte butikken fullstendig. Fra det var spilt 12 minutter til det det 29 minuttet i omgangenslapp hun kun inn to (!) mål. Selv om Sola sløste noe med sjansene selv gjorde det at ledelsen dro seg til 28-23 og full kontroll. Ikke før i siste minutt slapp hun inn en scoring. Det ene som gikk inn utenom kom på straffe og da sto Amalie Frøland.

Sola vant til slutt 30-25 og har dermed festet grepe om gruppeseieren for alvor.

Saken oppdateres...

---

FAKTA

Håndball, European League kvinner gruppe C

Sola-DVSC Schaeffler (19-13)

Stavanger Idrettshall, 1003 tilskuere

Sola: Amalie Frøland, Rinka Dujndam - Guro Berland Husebø, Martine Wolff, Kaja Horts Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten, Frøydis Wiik Seierstad, Maja Magnussen, Kristiane Knutsen, Lea Sigtrudur Nilsen, Live Rushfeldt Deila, Kristina Novak, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Thea Kristensen, Hege Holgersen Danielsen.

Utvisninger:

Toppscorer DVSC Shaeffler:

Dommere: Ivars Cernavskis og Edmunds Bogdanovs, Latvia.

---