Dette er den største utviklingen hos Sola

Ressursene Sola råder over er ganske mange millioner under de største klubbene i den norske serien. I European League-ligger gultrøyene enda lenger bak mange av lagene de konkurrerer mot. Det er, i all hovedsak, deltidsutøvere som konkurrerer mot heltidsproffer.

Med unntak av noen få spillere, med Camilla Herrem som et av de få naturlige unntakene, kan ikke Sola-spillerne konsentrere seg hundre prosent om idretten sin. Venstrevingen har en av de bredeste merittlistene i internasjonal håndball. Hun har vunnet stor sett alt og blitt kåret til klodens beste spiller i sin posisjon flere ganger. Når den største profilen i Sola forsvant ut i lykkelige omstendigheter forsvant også mange mål og en vanvittig skuddutnyttelse. Herrem scoret 188 ganger i grunnserien i Rema 1000-ligaen i fjor. Kun Fanas Christine Karlsen Alver hadde noen få nettkjenninger flere. Steffen Stegavik anslo overfor RA at det kunne bety mellom seks og ti mål per kamp i Europa. På toppen av det mistet de erfaringen hennes. Og ikke minst fryktfaktoren.

Den skal heller ikke undervurderes. Da laget har spilt i Europa de siste årene har Sola flere ganger opplevd at motspillere vil ta selfies med Herrem. Med en gravid Herrem skjedde det alt før kampen mot Rocasa på Gran Canaria. Det sier egentlig det meste.

Hvordan kan det så ha seg at laget likevel dundrer på både i serie og i Europa? Og er egentlig suksessen i Europa så overraskende for Solas del mer?

Det svaret er sannsynligvis sammenflettet og oppsumerbart med ett ord.

Da laget kjørte over Podravka i første kamp i European League kunne de ta seg luksusen med å rotere stort på mannskapet. Selv med de nest beste i aksjon på rullegolvet i Stavanger Idrettshall hadde laget stort sett full kontroll. Da blir det også lett å peke på den delen som har utviklet seg mest i klubben de siste par årene.

I det perspektivet er det heller ikke så sjokkerende at Sola harver over lag med store navn i Europa. — Espen Astor Iversen

Bredden i troppen er en helt annen enn den var bare for kort tid siden.

Denne bredden er også nøkkelen til Solas suksess. Ikke bare i serien, men i høyeste grad i Europa. Norsk kvinnehåndball er unik på mange måter. Få land har like god tilgang på talent. Det handler mye om å foredle og utvikle spillerne. Det har Stegavik og Sola klart til gagns! Det finnes enormt mange gode spillere i de øverste divisjonene i Norge. I det perspektivet er det heller ikke så sjokkerende at Sola harver over lag med store navn i Europa.

Denne sesongen har skytter og bakspiller Kristina Novak tatt ytterligere steg. 21-åringen Guro Berland Husebø har samtidig klart å fylle hyllet etter nevnte Herrem på en imponerende måte. Den lokale lærlingen til superstjernen har lært! Sola kan også fylle på med fullgode spillere i de fleste posisjoner. Selv om de fleste er lokale gir det dobbeltdekning andre lag må betale i dyre dommer for. Utviklingsjobben Stegavik og co. har gjort er kort og godt bunnsolid. Det er skapt en trenings- og holdningskultur klubben må dyrke for alt det er verdt fremover.

Når ungarske DVS Schaeffler kommer på besøk til Stavanger Idrettshall søndag vil Sola ta et jerngrep om gruppen med ny seier. Det som er den gamle storklubben Debrecen, i nytt sponsornavn, er sammen med Sola eneste klubb med full pott. Favorittene fra Nykøbing Falster står med null. Det gjør også Podravka.

Med ny seier til Sola skal det godt gjøres å riste fra laget avansement. Et nytt sluttspill i Europa er høyst oppnåelig.

Bredden i troppen er en av hovedgrunnene.

