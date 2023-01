Bjørnsen hyller foreldrene – spiller VM der han fikk gjennombruddet

I 2016-EM var han i troppen som sikret seg 4.-plassen. Det ble starten på en suksessrik periode. Bjørnsen har to VM-sølv og en EM-bronse.

– Årene har gått fort, men vi har fått være med på mye, sier Bjørnsen til NTB.

Lørdag våknet landslagstroppen til at Katowice by lå dekket av et tynt snølag. Bjørnsen imponerte med snøballredninger under en fotoseanse. Norge er svært nær en plass i kvartfinalen.

De to neste kampene spilles mot Qatar lørdag og Tyskland mandag. Mest sannsynlig vil seier i ett av disse oppgjørene sende Norge til cupspillet.

– Det kan bli en tøff kamp mot Qatar. Det er et lag vi ikke har spilt ofte mot. De kan slippe skuldrene ned, sier Bjørnsen om laget som står uten poeng hittil.

Oppbakking fra tribunen Bjørnsen har hatt støtte fra familie under innledningen av VM. Han hadde mor, far og søster (med barn) på tribunen under kampene i Krakow.

– Mine foreldre er stort sett på alle mesterskap, men det var en utfordring å komme seg til Egypt-VM i 2021. De har også vært mye på besøk i de landene jeg har spilt klubbhåndball i. Så de har vært en ekstrem støtte for meg opp gjennom årene, sier Bjørnsen.

Skulle Norge spille seg til finale eller bronsekamp i Stockholm neste helg, er det ikke utenkelig at mor og far Bjørnsen er på plass.

---

Fakta om rogalendingene hittil i VM:

Kristian Bjørnsen Spilletid: 2.18 timer – 11 skudd/6 mål

Gøran S. Johannessen Spilletid 2.00 timer – 19 skudd/12 mål

Alexander Blonz Spilletid 39 minutter – 6 skudd/5 mål

---