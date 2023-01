Endelig er han frisk til et mesterskap

Bakspilleren fra Stavanger har vært uheldig de siste mesterskapene. Hvis ikke skader har tvunget ham på sidelinjen har han hanglet. Nå fungerer maskineriet noenlunde igjen for Flensburg-proffen. Når NTB lurer på hvilken følelse han går inn i mesterskapet med kommer svaret kontant:

– En tent følelse. Og en god følelse egentlig. De siste dagene har vært bra treningsmessig. Samhandlingen sitter bedre for hver dag som går. Nå er Nord-Makedonia et hakk og fra USA. Kanskje også Brasil. Jeg tror likevel vi har alle forutsetninger for å få en god opplevelse fra den kampen der, sier han om VM-åpningen.

Tre lokale i troppen

Det norske laget har også Argentina og Nederland på menyen i den innledende runden. I troppen finner vi også flere lokale innslag. Kristian Bjørnsen henger fortsatt med i troppen til den nye landslagssjefen Jonas Wille. Det gjør også Alexander Blonz.

For Johannessen har egentlig også oppkjøringen vært fin for en gangs skyld. Litt rusk i maskineriet har det vært, men ikke så mye så snakke om for ham å være.

– Min høst har vært veldig fin. Jeg var litt skadet i sommer med ruptur i en magemuskel, men det var udramatisk. Så kom jeg tilbake i september og spilte i september, oktober og november. I desember fikk jeg så omgangssyke og en slimposebetennelse etterpå. Det var rundt 16–17. desember. Da ble det to ukers pause med det som på legespråket heter akutt bursitt i kastarmen. Derfor har jeg også hatt en litt rolig start på denne samlingen og sto over treningene i starten. Men nå fungerer maskineriet, sier Johanessen.

Ikke bedre siden 2020

– Du har hatt din historikk med skader og nedturer?

– Ja. Jeg har stått over noen mesterskap. Nå er jeg definitivt klar til å ikke stå over.

Han mener det er lenge siden han har vært såpass bra fysisk.

– Jeg har ikke følt meg så bra i kroppen siden EM i 2020, slår spilleren som blant annet måtte stå over OL fast.

---

FAKTA

Dette er Norges resultater i mesterskap i herrehåndball siden 2015:

* 2015 VM: Ikke kvalifisert

* 2016 EM: 4

* 2016 OL: Ikke kvalifisert

* 2017 VM: Sølv

* 2018 EM: 6

* 2019 VM: Sølv

* 2020 EM: Bronse

* 2021 VM: 6 (utslått i kvartfinalen)

* 2021 OL: 7 (utslått i kvartfinalen)

* 2022 EM: 5

---