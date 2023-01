Håper på drahjelp i kampen de må vinne

Sola — Litt i underkant av 1000 billetter er solgt til kampen i Stavanger Idrettshall og treneren er klar på at det vil være litt stusslig om det stanser der.

– Det er ikke ofte det spilles kamper i europacupene her. Spesielt ikke i European League – som er den nest beste av turneringene. Jeg synes det er rart om vi ikke skal klare å fylle hallen mer opp med unge fremadstormende jenter som vil se hvor nivået ligger. Jeg har en drøm om å få mellom 2000 og 3000 tilskuere på disse kampene. En dobling fra Åsenhallen. Så skal selvsagt produktet bygges. Man må også vite om det. Vi så potensialet i fjor med utsolgt kvartfinale og veldig mye folk på en av kampene i mellomspillet. Folk må opp fra desemberdvalen, sier Stegavik til RA.

Kampen som må vinnes

Han håper det er bikket 2000 billetter solgt til kampstart og peker også på hvorfor Sola trenger all hjelp de kan få.

– Oppgjøret hjemme mot Podravka er kanskje den viktigste kampen av alle for våre muligheter til avansement fra gruppen. Vi kan ikke avgi poeng her.

Sola åpner med kampen de må vinne før den neste er en bonuskamp borte mot puljefavoritt Nykøbing Falster i Danmark.

Han mener kroatiske Podravka er et lag som minner litt om Sola.

– Mange unge spillere og få utlendinger i stallen. Foruten en fra Østerrike har de bare kroater. Det er som oss med kun norske spillere og en keeper fra Nederland. Jeg mener de omtrent er på nivå med Zagreb som vi møtte i fjor. Forskjellen er at de har en nytenkende og taktisk bra ny trener. I så måte er de kanskje litt bedre. Tre av de beste fra Zagreb er også hentet inn til Podravka Både keeperen, venstrekanten og høyrebacken.

At det er bære eller briste på direkten fra Sola synes egentlig Stegavik er greit.

– Hva er nøkkelen for å vinne?

– De er vanskelige å møte i etablert forsvar og har en uortodoks stil. Ofte kan de stå med to høyt og plutselig følger de en spiller. Ankomst og kontra må sitte hos oss. Vi må slippe å stange for mye mot etablert forsvar.

Mangler forsvarssjefen

Foruten den gravide kona Camilla Herrem, som selvsagt betyr enormt mange mål på dette nivået, er også Solas beste forsvarsspiller ute til denne kampen.

– Martha Barka er ikke klar til søndag. Hun er fortsatt ute med skulderskade. Det er selvsagt et tap, men vi må prioritere litt. Hun må få tid til å trene den ut.

Barka spilte ikke de to siste kampene til Sola og har nå fått halvannen måned til å trene seg opp.

Normalt sett er Sola best når de har et tett kampprogram. Det får de framover nå med oppgjør både i helgene og midtuken. Samtidig er det nå en stund siden uavgjortkampen mot Storhamar borte 20. desember. Laget tok juleferie rett etter det og møttes først 2. januar igjen.

– Det stemmer at vi ikke er kjent for å være gode rett etter pauser, men vi mente at det var lurt å være litt borte fra hverandre nå. Egentlig hadde vi ikke noe valg heller med mange skader og sykdom som behøvde å leges. Så har i hatt tre gode treninger nå og skal spisse litt mer mot Podravka før kampen nå. Jeg tror vi skal være der, men litt tunge kropper blir det sikkert, sier Stegavik.

Han peker på at kroatene heller ikke har spilt i romjulen. Det er også greit å ha i mente at Sola var sterke i to måneder før julepausen. Spillet satt og det kulminerte med det sterke bortepoenget mot Storhamar.

– Vi har egentlig vært gode helt siden tapet borte mot Larvik. Jeg håper vi kan holde det oppe, avslutter treneren.

