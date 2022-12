Ryger rykket tilbake etter gullbilletten

Stavanger — Før Rygers kamp mot Sandefjord ble det kjent at Norges Håndballforbund har besluttet at de to beste 1.-divisjonslagene går rett opp til Rema 1000-ligaen neste sesong, mens laget på tredjeplass møter sisteplassen i Rema 1000-ligaen til kvalik.

Grunnen er enkel, toppligaen skal utvides til 14 lag permanent. Det spesielle er at endringen kom midt i sesongen, og derfor ble søndagens kamp mot Sandefjord ekstra viktig for Ryger. Nysatsingen i Stavanger-håndballen var nemlig på skuddhold til andreplassen i 1. divisjon, men muligheten for å ta igjen Sandefjords tabellplassering ble forverret med søndagens tap i Stavanger idrettshall.

– Det er en merkelig avgjørelse å komme med midt i sesongen, men vi prøvde å holde oss til å være best mulig forberedt mot Sandefjord. Vi ville prøve å få godfølelsen, og da er det skuffende at vi ikke henger med, sier Ryger-kaptein Sindre Johannessen til RA.

Nå tar han og lagkameratene juleferie med fire poeng opp til Sandefjord fra Rygers sjetteplass, men kun to poeng til den nye kvalikplassen Bergen besitter i julepausen.

Ingenting blir endret for Ryger-spillerne som en konsekvens av opprykksendringene, ifølge kapteinen.

– Vi ville utfordre de beste, og det er målet vårt. I starten av sesongen fikk vi noen tap som ble en slags strek i regningen. Vi kom oss ut av det, og jeg tror ikke vi kommer til å endre noe på grunn av vedtakene.

Ryger-kaptein Sindre Johannessen mener at ingenting endrer seg for laget tross opprykksendringene til forbundet. (Kristoffer Knutsen)

Ryger-toppscorer Tróndur Mikkelsen forteller at spillerne naturligvis har snakket mye om endringene som overrasket dem midt i sesongen. At det skjedde like før kampen mot nettopp Sandefjord tror han ikke endrer så mye.

Færøysk toppscorer til jul

Den færøyske bakspilleren står med 91 scoringer så langt i serien for Ryger, og er soleklar toppscorer foran Hundvåg-gutten Jesper Røisland (62 mål) og Jonas Løge.

– Jeg er fornøyd med at vi har scoret mye, og jeg vil selvsagt score. Jeg er ganske fornøyd med egeninnsats, men er ikke fornøyd med hvordan laget er plassert på tabellen, sier Mikkelsen.

Tróndur Mikkelsen er Rygers toppscorer. (Kristoffer Knutsen)

Noen mål hindret og flere nettkjenninger framover ville gitt en forskjell mot Sandefjord. Det var jevnt i første omgang, men utover i andre ble Sandefjord stadig sterkere. Etter noen minutter ledet Ryger 3-0, men det tidligere elitelaget kom seg inn i kampen.

Ryger-trener Morten Moldrup er enig i at Sandefjord overtok mer etter hvert.

– Jeg skal hjem og se kampen på ny for en skarp analyse, men jeg følte vi hadde den beste starten. Så overtok de. Det virket som vi ble usikre bakover, og om målene ville komme, sier Moldrup.

Ryger-trener Morten Moldrup mener de åpnet best i kampen mot Sandefjord. (Kristoffer Knutsen)

Draktblemme

Kaptein Johannessen mener åttemålstapet mot tabelltoeren signaliserer noe.

– Det skiller håndballag. Det som skiller gode fra de nest beste er å holde ut begge omgangene. Forskjellen nå er som resultatet, sier Johannessen.

Jesper Røisland er en av de lokale spillerne på Ryger. (Kristoffer Knutsen)

Sandefjord kom til Stavanger med de hvite bortedraktene, og ble derfor nødt å låne et draktsett fra Hundvåg. Det har seg nemlig slik at Rygers hjemmedrakter er hvite, ikke blå som Viking hadde.

Sandefjord stilte i hvite drakter, og ble dermed nødt å låne Hundvågs gule drakter for å spille mot Rygers hvite. (Kristoffer Knutsen)

