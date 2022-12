Disse møter Sola i Europa: - Målet er avansement

Sola — Etter at laget sammenlagt tok seg av Rocasa Gran Canaria fra Spania, med seier i begge kamper, ble gruppene til gruppespillet i European League trukket torsdag.

Trekningen var på forhånd lagt opp slik at de 12 lagene som hadde kommet seg gjennom tredje kvalifiseringsrunde ble ispedd de fire direktekvalifiserte og seedede lagene.

Sola havnet i gruppe C med ungarske DVSC Schaeffler, danske Nykøbing Falster og Podravka fra Kroatia.

– Gruppen er overkommelig, sier gravide Camilla Herrem – som fulgte trekningen i Åsenhallen med klubbledelsen, Steffen Stegavik og keeper Rinka Duijndam torsdag.

– Nykøbing er favorittene i gruppen, skyter ektemann og trener Steffen Stegavik inn.

50-50-sjanse

Selv om jubelen ikke sto i taket i Åsenhallen var likevel dette til å leve med. Gruppen er bedre enn i fjor, men fortsatt er mulighetene for et nytt eventyr der.

– Vi viste at vi fikk et lag fra Ungarn. Da handlet det om å slippe Siofok KC. Det var det beste laget. Så er det ungarere vi må slå for å komme oss videre, sier Stegavik.

Han mener det var en drømmetrekning å få Podravka fra Kroatia i stedet for tyske Thüringer.

– Jeg vil si det er 50–50 i forhold til å komme seg videre fra denne gruppen, slår treneren fast.

Selv om Nykøbing ikke er på nivå med for eksempel Vipers er det uansett et lag spekket med spillere som nylig var med i EM. Å slå danskene skal godt gjøres.

Treneren peker videre på at Podravka nylig tapte med to mål for Zagreb – som Sola knuste i sin gruppe i fjor.

– Samtidig er Zagreb i Mesterligaen i år og forsterket med et par spillere, sier Stegavik.

Målet til Sola er å avansere. Det er Stegavik klar i talen på.

– Når vi først er kommet til gruppespillet er det et naturlig mål. Jeg blir skuffet om vi blir sist i gruppen for å si det slik.

Denne gangen må Sola likevel klare seg uten sin viktigste spiller i Camilla Herrem. Verdens beste venstreving er gravid.

– Klart det betyr noe. Jeg vil si mellom seks og ti mål i hver kamp, sier Stegavik.

Han peker også på hvordan motstanderne spiller forsvar mot Sola med og uten Herrem. Erfaringen hennes, og beundringsfaktoren, skal heller ikke undervurderes.

– Da vi møtte Rocasa nå skulle alle spillerne ta selfie med henne før kampen. Da er hodene deres allerede på et feil sted. Så er det også andre hos oss som har tatt steg siden i fjor. Kristiane Knutsen er for eksempel mye bedre inne i midten enn i fjor, slår treneren fast.

Han gleder seg også til å spille kamp to ganger i uken og mener Sola er mye bedre da. Det handler også om hans stil som trener. Det handler i stor grad om å ta hensyn til motstanderne.

Glade de har erfaring

Tidene for kampene som skal spilles kommer mandag, men det hele starter helgen 8. januar og 9. januar.

Markedssjef Siri Forgaard i Sola er glad at klubben nå har erfaring med alle reguleringene og kravene fra de europeiske forbundet.

– Det er greit å vite hva vi går til. Nå skal vi ha tre timer workshop med EHF med reguleringer. Vi har alt angrepet det meste og sendt inn mye av det de etterspør. Så har vi brukt litt tid på å hjelpe Fana som er nye i dette, sier hun.

Opplegget blir ikke ulik fra i fjor. Sola får fortsatt ikke bruke egen hjemmearena.

– Det er et krav med 2000 plasser og vi må ha nytt golv til hver kamp. Det er det ikke plass til i Åsenhallen. Det er et stort apparat som skal i gang her, sier hun.

Økonomisk er dette nok ikke veldig lukrativt i år heller for klubben.

– Vi får tilskudd på 60.000 per kamp fra Norsk Topphåndball, gratis lån av idrettshallen fra Stavanger kommune og 1250 euro per kamp fra EHF. Det er billettsalget som kan gi oss et pluss her. Målet er å gå i null. Det handler om å finansiere kostnadene våre, sier daglig leder Svein Gaute Hølestøl til RA.

Klubben får ikke bonus fra sponsorene for deltakelsen.

