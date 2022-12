Denne motstanderen venter Sola i semifinalen: – Dette er mulig

Sola — Sola trakk Storhamar i sin semifinale. Det er selvsagt tøffere enn Byåsen, men samtidig ikke det verste som kunne kommet opp.

– Vi slapp Vipers og da er det en mulighet for en ny finale, sier trener Steffen Stegavik til RA.

– Hvordan ser du på mulighetene mot dem?

– Femti-femti sjanse. Storhamar er mulige å slå på nøytral bane. Vi slo dem også i fjor. Dette kan gå.

Lenge til februar

Han peker også på at de nok ikke har vært helt på topp i høst.

– De er ikke helt på topp, men ser stadig bedre ut. Det er ikke helt ulikt oss. Så er det lenge til februar og mye kan skje før det for begge lag.

Treneren er uansett mest opptatt av det som ligger rett foran ham. Det er Europacup mot Rocasa.

– Det er det viktige nå. Vi har sett litt mer video av dem. Det handler om å beholde ledelsen på tre mål. Ingenting er avgjort, men jeg har troen.

Stegavik forteller at det ikke er noe nye skader tross tett program i det siste.

– Så håper bi alle er fullt restituerte på søndag etter kvartfinalen i NM.

Nytt format

Avslutningen i håndball-NM spilles i år i et helt nytt format. Final 8 er det nye konseptet og det innebærer at semifinaler og finaler spilles samlet ett sted og over en helg både i seniorklassen og juniorklassen.

Sesongen 2022/23 skjer dette 24.–26. februar, i Sparebanken Sør Amfi i Arendal.

Sola kvalifiserte seg til finalehelgen ved å slå Fana på bortebane i Bergen med 30–27 onsdag kveld. De andre lagene i finalespillet på seniorsiden er Vipers, Byåsen og Storhamar.

Før den tid skal imidlertid Sola spille mange kamper både i serien og i Europacupen. Først ut er returoppgjøret mot Rocasa Gran Canaria søndag. Sola leder med tre mål etter kampen i Spania forrige helg og har en utmerket mulighet til å avansere inn i gruppespillet.

