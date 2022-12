Sola til NM-semifinale: - Novak skjøt oss i senk

Ut over et første kvarter, hvor Sola stengte igjen bakover, fulgte lagene hverandre tett utover i kampen. Det var nerve og lite skilte.

Mot slutten viste Sola seg likevel som det sterkeste laget. Med tre minutter igjen å spille gikk Steffen Stegaviks mannskap opp til 28-27-ledelse samtidig som Fana fikk en tominutters utvisning.

Det utnyttet kampens toppscorer Kristina Novak og satte umiddelbart inn 29–27 med to minutter og 30 sekunder igjen å spille.

Hege Holgersen Danielsen hadde muligheten til å sette inn spikeren i kisten med minuttet igjen, men misset fra streken. Likevel hadde Sola ganske grei kontroll i overtall – til tross for at Fana hadde muligheten til å spise seg inn til ett mål.

Duijndam stengte

Godt forsvarsspill fra Martha Barka og keeper Rinka Duijndam i Bergensernes siste forsøk sørget for at de ikke fikk mål. Sola kunne i stedet score ved Live Rushfeldt Deila og sørge for seier 30–27.

Nevnte Barka og keeper Duijndam var for øvrig meget solide og sentrale i avansementet. Duijndam fikk ikke starte, men kom inn og bidro sterkt. Hun hadde faktisk også to scoringer på åpent mål utenom en vell med redninger i andre omgang.

Da rettighetshavet TV2 lurte på om hun var forbannet over å bli vraket fra start svarte den nederlandske landslagskeeperen følgende:

– Jeg blir ikke fornærmet av slikt, men du vil alltid starte og spille. Amalie Frøland er alltid god mot Fana og jeg måtte bare støtte henne, sa Duijndam.

Ut over i andre omgang var hun inne i varmen og storspilte.

– Jeg vet ikke hva som skjedde etter pause. Resultatet irriterte meg litt og jeg bestemte meg for å konsentrere meg skikkelig og gi alt.

At Sola landet sent mandag kveld etter europacup på Gran Canaria bekymret trenere Stegavik litt på forhånd. Det var ikke mye tid til restitusjon, men jentene leverte.

– Vi viste hva som sto på spill. Cup er alt eller ingenting, men jeg er glad vi har fri torsdag, gliste Duijndam.

[ Mange likheter, men også millioner i forskjell ]

Novak strålende

Kampens toppscorer ble Kristina Novak med elleve fulltreffere.

– Novak skjøt oss i senket, erkjente Fanas Aurora Kjellevold Hatle overfor TV2.

Selv smilte selvsagt landslagsbacken godt etter avansementet.

– Det føles utrolig godt å endelig vinne på bortebane mot Fana. Det betyr ekstra mye i seg selv. At vi er klare for Final 8 er også glimrende. Det er en deilig følelse, sa Novak til rettighetshaveren.

At det ble så mange mål var ikke viktig for Sola-profilen.

– Det viktigste var å vinne. Om jeg eller andre scorer spiller ikke så stor rolle. Det viktigste var at vi seiret til slutt.

Hun peker på en kamp som vippet mange ganger, men roser også keeper Rinka Duijndam.

– Hun var en vegg i andre omgang og plukket ballene som gjorde dette mulig, sa Novak.

Vipers, Storhamar og Sola er nå i semifinalepotten. Det siste laget er vinneren av Byåsen-Molde – som gikk senere torsdag.

Trekningen vil selvsagt langt på vei avgjøre hvor gode sjansene for reprise av NM-finalen i 2020 blir for Sola. Laget vil for alt i verden unngå Vipers i en semifinale.

NM skal i år avgjøres med en såkalt Final 8-turnering i Arendal i Februar. Der skal både semifinaler og finale spilles i Arendal mellom 24. februar og 26. februar. Det skal spilles både i juniorklassen og seniorklassen.

Hvem Sola møter i semifinalen i nyvinningen avgjøres fredag klokken 12.00.

[ Novak storspilte mot Rocasa på Gran Canaria ]