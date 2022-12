Dette mener Stegavik er nøkkelen til Europa-seier

Første kvalifiseringskampen til Sola spilles søndag på Gran Canaria, og der er gultrøyenes trener Steffen Stegavik tydelig på hva som må til for å vinne.

– Det er å stå bakover. Det er alfa og omega, det må vi gjøre. Framover er jeg ikke redd for, jeg tror vi skal løse det, sier Stegavik til RA.

I oppladingen til kampen har Sola kun spilt én seriekamp den siste måneden grunnet EM-pausen, og det var mot Vipers onsdag. Bortekampen endte med tap, men ga likevel en god pekepinn på hvor toppnivået i Europa ligger.

Sola kom direkte til tredje kvalifiseringsrunde, og møter Rocasa Gran Canaria til dobbeltkamp. Neste søndag kommer de nemlig til Åsenhallen for returoppgjøret.

Landslagsspillere

Gultrøyenes motstander spiller i den spanske æresligaen, og har tidligere vunnet nivå tre-turneringen EHF Challenge Cup som nå heter EHF European Cup. I kvalifiseringen til nivå to-turneringen EHF European League stiller de med flere landslagsspillere.

– Det er et bra lag med tre spanske landslagsspillere, svensk landslagsspiller og dansk kant. De har et godt lag, sier Stegavik.

Selv har han naturligvis brukt litt tid på å sette seg inn i motstanderen på video. Det kan gi et feil bilde av laget, ettersom motstanderne i serien er svært varierte i nivå.

– Det er alltid vanskelig å ta ut fra video, for nå har de møtt noen dårlige lag i Spania. Den siste kampen de spilte var det et litt annet trykk i dem. De er et godt lag, men jeg håper vi skal stå bra mot dem – for det er ikke de som løper mest, sier Stegavik.

– Full tropp

Treneren valgte torsdag å signere ny kontrakt med Sola. Den nye avtalen strekker seg over de tre år.

Gjennom Stegaviks tid i Sola har klubben tatt sine to første bronsemedaljer i seriespillet, NM-sølv i 2021 og kom til kvartfinale i EHF European League forrige sesong. Den sportslige utviklingen har vært god, samtidig som klubben har utviklet spillere av internasjonalt kaliber gjennom blant andre Kristina Sirum Novak – som i november ble europamester med Norge.

Den av Sola-spillerne som hadde landslagsplass da Stegavik tok over var hans kone, Camilla Herrem. Hun er ute denne sesongen på grunn av graviditet. Til søndagens kamp melder treneren ellers om en frisk og kamplysten tropp.

Rocasa Gran Canaria – Sola spilles søndag klokken 12.30.

