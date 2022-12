Stegavik forlenget avtalen

Sola — – Med det har klubben fått på plass en viktig brikke til elitesatsingen, samt kontinuiteten i å utvikle Sola som en av regionens største håndballklubber, skriver klubben i en pressemelding.

Stegavik har vært hovedtrener i Sola siden sesongen 20/21-sesongen og kan se tilbake på to bronsemedaljer i eliteserien, sølv i NM i 2021 og kvartfinaleplass i EHF European League i sesongen 21/22.

– Jeg er først takknemlig at Sola ville videreføre samarbeidet i tre år til. I den tiden jeg har vært her, så føler jeg vi har klart å utvikle et konsept som har skapt resultater og er helt klar på at toppen av potensialet i klubben og de spillerne som er her, ikke er nådd, sier Stegavik.

Trønderen har en lang karriere bak seg som toppspiller. Han var innom både Heimdal, Elverum, Drammen, Kolstad, Baia Mare og Nærbø som aktiv spiller. Da han tok over Sola i 2020 var det selvsagt spørsmål om både mangel på erfaring som trener og bindingen med kona Camilla Herrem på banen. Ingen av delene har vist seg å være i nærheten av et problem.

Faktisk kjenner RA til at det ved flere anledninger har vært interesse for å hente Stegavik bort fra Åsenhallen. Den tiltok allerede etter hans første sesong i klubben.

Sola har aldri opplevd suksess på et nivå som dette før og de fleste spillerne har lovpriset jobben Stegavik har gjort etter at han kom inn.

Blant annet pekte landslagsspiller Kristina Novak på Stegavik som en viktig grunn for hvorfor hun valgte å droppe en overgang til Vipers foran denne sesongen.

Stegavik fullførte tidligere i år den høyeste trenerutdannelsen EHF tilbyr.

– For oss i Sola HK er Steffen en fantastisk trenerressurs og kulturbærer. Han bidrar til å bygge klubb for framtiden. Han har mot til å tenke stort og sprer glede og samhold i laget. Stegavik har den trenerprofilen vi ønsker oss og det er utrolig kjekt at han blir med i tre nye sesonger, sier daglig leder Svein Gaute Hølestøl.

