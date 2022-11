EM-vinner Novak: - Tar med mye hjem

Norge var best i avslutningen og slo Danmark i EM-finalen. Det var med Sola-profilen på tribunen. Det ble ikke spilletid i finalen – selv om det helle rikke var ventet.

Da NTB pratet med henne på tribunen etter kampslutt var hun likevel høyt oppe.

– Det var sterkt av jentene å ta det igjen. Jeg sa til de på tribunen også at om vi er nære med ti minutter igjen kan alt skje, sa Novak.

Nervøs

Norge fikk en svært svak start på finalen, men kjempet seg inn i kampen. Verdensstjernen Nora Mørk, som er klart førstevalg i Novaks posisjon, skal ha en stor del av æren for det.

På slutten av finalen var det Norge som holdt hodene mest kalde. Mesterskapserfaringen hadde definitivt mye å si.

For Novak var det selvsagt nervepirrende å se lagvenninnene ordne gull. Det har hun også en del av. Mesterskapet endte med at hun fikk være med i seks av åtte kamper. Tre scoringer ble fasiten for bakspilleren.

– Klart at man er kanskje litt mer nervøs når man ser på enn når man spiller selv. Jeg merket det godt i dag. Spesielt når det hakket og lugget mye fra start, sa Novak til NTB – fortsatte:

– Sykt deilig å vinne og at vi fikk det til.

Hun sitter igjen med mer enn hun hadde ventet.

– Jeg er veldig fornøyd og har lært mye. Her er det mye å ta med meg hjem til klubbhverdagen. Så har jeg fått noen minutter også. Det var over forventning, slo hun fast.

Enorme seertall

Novak var heller ikke den eneste som fulgte finalen med stor spenning.

På det meste var det nærmere 1,2 millioner mennesker som så Norge spille EM-finale i håndball mot Danmark søndag.

Det ble full fest for de norske håndballjentene etter de klarte å snu til 27-25-seier over Danmark i EM-finalen. 1.176.000 var på det meste innom sendingen.

Viaplay opplyser til NTB at 971.000 i snitt så håndballfinalen på deres sendeflater, og at håndballkampen er den mest sette kommersielle TV-sendingen i Norge i 2022.

– Dette er overraskende sterke tall, tatt i betraktning av at mesterskapet er flyttet fram med en måned. Dramaturgisk var jo finalen perfekt bygget opp med å havne godt bakpå, svinnende håp – og så en heftig snuoperasjon. Men det er igjen et bevis på hvor godt likt dette laget er i de tusen hjem, sier sportssjef Kristian Oma i Viaplay Norge.

Gullet var den 14. mesterskapsmedaljen under ledelse av Thorir Hergeirsson. Totalt står de norske håndballjentene med 31 mesterskapsmedaljer, hvor 15 er gull.

Seieren sikret også de norske medaljegrossistene billett til OL i Paris 2024.

Også semifinalen mot Frankrike leverte gode seertall på TV3. Norge valset over de franske kvinnene, og det var det på det meste 808.000 seere som fikk med seg. Snittet på denne kampen var på 622.000.