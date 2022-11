Derfor mener sjefen Novak har en fordel

Bakspilleren har sluppet til mot Ungarn og Sveits og står med totalt tre mål på seks skuddforsøk i mesterskapet. Landslagssjef Thorir Hergeirsson ser på henne som en spiller for framtiden.

– Kristina er en av de få venstrehendte spillerne vi har på det nivået litt sånn mellom 1990 og 2000. For noen år siden var det mange, men nå er det færre der oppe. Hun er en ordentlig kraftspiller. En vi har veldig tro på på sikt, sier Hergeirsson til NTB.

Roser Stegavik for jobben

Da RA snakket med Sola-trener Steffen Stegavik om hennes forvandling de siste årene sa han følgende:

– Kristina har vært den spilleren jeg kanskje har jobbet tettest med av alle. Det er fordi jeg så potensialet og lysten til å nå dette nivået. Det har også gjort det gøy å jobbe med henne både fysisk, teknisk, taktisk og mentalt for å komme dit. Hun har tatt steg bakover i banen, men det handler mest om kollektivt arbeid med laget. Mest har hun tatt steg framover. Hun er mer selektiv med hvilke sjanser hun tar nå. Så er hun fortsatt ikke stabil nok. Det jobber vi med. Noen ganger, når hun blir utålmodig, skyter hun over blokk eller stusser seg fast, sa Stegavik.

Hergeirsson roser også den jobben som er gjort i klubblaget de siste årene. Samarbeidet med Stegavik var også en av hovedgrunnene til at Novak forrige sesong takket nei til mer penger og en proffhverdag hos Vipers.

– Hun blir stadig blir bedre i spill. Både i forsvar og det å gjøre gode valg i spill. Steffen i Sola har vært flink med henne. Kristina er en dedikert jente med mye kraft. Så må hun jobbe med å bli mer finslepen i sitt spill, sier Hergeirsson.

Klart for mellomspill

Norge var allerede klare for mellomspillet under EM i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro før den siste gruppespillskampen mot Ungarn på tirsdag. Nå er det duket for vanskeligere motstand i mellomspillet. Der går Norge inn med full pott.

Lørdag står Sverige for tur. Så er det kamper mot Slovenia mandag og Danmark på onsdag.

En eventuell semifinale spilles fredag neste uke, mens finalen går søndag.

Norge er nasjonen med flest EM-seirer i mesterskapets historie på kvinnesiden.

