Slik tok Novak neste steg

Når mesterskapet kastes i gang i Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia fredag har Sola to spillere med. Den ene er den nederlandske landslagskeeperen Rinka Duijndam (25). Den andre er lokale Novak.

For et par år siden var det ikke gitt at muligheten skulle komme alt nå. Da Stegavik tok over Sola var Novak i første hånd et talent. En god distanseskytter med ganske store mangler i andre deler av spillet. De sju scoringene mot Brasil i DNB Arena søndag viser at hun også har potensialet til å være en joker på mesterskapsnivå internasjonalt. Fasettene i spillet er også langt flere nå.

– Hun har tatt steg. I kampene hun har fått spille har hun vist at hun har noe å komme med – selv om det svinger. Men det skal det også gjøre i starten, sier Stegavik til RA – og fortsetter:

– Om hun treffer som i to av oppkjøringskampene kan hun bidra til å avgjøre kamper i EM. Om de tør bruke henne.

– Den jeg har jobbet mest med

Når RA utfordrer Sola-treneren på hvordan Novaks forvandling har skjedd er han klar i talen:

– Kristina har vært den spilleren jeg kanskje har jobbet tettest med av alle. Det er fordi jeg så potensialet og lysten til å nå dette nivået. Det har også gjort det gøy å jobbe med henne både fysisk, teknisk, taktisk og mentalt for å komme dit. Hun har tatt steg bakover i banen, men det handler mest om kollektivt arbeid med laget. Mest har hun tatt steg framover. Hun er mer selektiv med hvilke sjanser hun tar nå. Så er hun fortsatt ikke stabil nok. Det jobber vi med. Noen ganger, når hun blir utålmodig, skyter hun over blokk eller stusser seg fast.

Steffen Stormo Stegavik (Carina Johansen/NTB)

Under tiden med Stegavik i Sola har det også blitt jobbet mye med evnet til å bryte gjennom for å kunne avslutte fra seks meter – og ikke bare skyte. Treneren forteller også at de har jobbet mye med å få skuldrene hennes til å peke mer mot mål og ikke opp mot tribunen. Det mener han var en barnesykdom hun hadde.

Stegavik peker på at det er stabiliteten som er det mest avgjørende når du kommer på landslagsnivå. Der kona, superstjernen Camilla Herrem, ofte har hundre prosent uttelling på skudd ser du sjeldent like gode tall på Novak. Det handler selvsagt en del om posisjon. En bakspiller skyter fra en vanskeligere posisjon, har langt mer ballkontroller og får naturlig flere tekniske feil enn en ving. Likevel er det definitiv noe der.

– Å score på åtte av åtte, i stedet for på ni av seksten forsøk, er en nøkkel. Hun må ha tålmodighet til å vente på den rette sjansen, har rett fart og blir satt opp rett, illustrerer Stegavik.

Kristina har vært den spilleren jeg kanskje har jobbet tettest med av alle. — Steffen Stegavik

– Hvordan ser du på sjansene hennes til spilletid i EM?

– Når hun gjør omganger som mot Brasil styrker det sjansene til en plass i en tropp på 16. Hvor mye Nora Mørk skal spille avgjør sjansene. Jeg tror Kristina er en angriper som kan komme inn for å skyte og avgjøre. Mot Sveits tipper jeg hun får spille en del, men det er vanskelig å uttale seg om andre trenere og deres tanker.

– Hva tror du om Norges sjanser?

– Vi er avhengige av redninger for å ta gull. Forsvaret har ikke vært veldig bra i oppkjøringen. Det jobbes det kontinuerlig med. Vi må bli litt bedre i hver eneste kamp. Troppen er litt smalere i år, men sjansen er det. De er på en side i trekningen som tilsier at de når semifinale.

[ Novak imponerte som Mørk-vikar mot Brasil ]

Glad på Duijndams vegne

En enda større rolle i mesterskapet tror han fort Sola-keeper Rinka Duijndam kan spille for Nederland.

– Hun spilte så å si alt i Intersportcup. Den vanlige førstekeeperen fikk en ball i hodet der. Prestasjonene tilsier også mer spilletid enn planlagt.

Stegavik gleder seg veldig over utviklingen til Duijndam.

– Hun har fått gleden igjen i Sola. Før det var hun nærmest ute av håndballen i åtte måneder. Tysk kultur spilte nok inn. Det er veldig gøy å se. Slike historier gjør meg glad innvendig. Så håper jeg hun kommer frisk og i form tilbake til oss for en skjebneuke etter EM.

[ Knepen seier og opptur for håndballjentene i DNB Arena ]

---

FAKTA

Slik spilles håndball-EM for kvinner:

Datoer: 4.–20. november 2022

Spillesteder: Ljubljana, Celje (begge Slovenia), Skopje (Nord-Makedonia) og Podgorica (Montenegro).

Gruppe A (Ljubljana): Norge, Ungarn, Kroatia, Sveits.

Gruppe B (Celje): Danmark, Sverige, Slovenia, Serbia.

Gruppe C (Skopje): Frankrike, Nederland, Nord-Makedonia, Romania.

Gruppe D (Podgorica): Polen, Montenegro, Tyskland, Spania.

Norges kamper: Fredag Kroatia (20.30), søndag Sveits (20.30) og tirsdag Ungarn (20.30).

De tre beste lagene i hver gruppe til hovedrunden. Der krysses A og B og C og D.

De to beste i hver hovedrunde-pulje spiller semifinale. Treerne skal ut i kamp om 5.-plassen.

Vinneren kvalifiserer seg for OL i 2024. Finaletaperen dersom Frankrike (OL-vert) tar gullet.

Norge er tittelforsvarer i EM.

Viaplay har TV-rettighetene i Norge. Daniel Høglund og Gunnar Pettersen kommenterer Norge kamper (vises på TV3).





Norske håndballmedaljer:

De 30 norske medaljene i kvinnehåndball:

Under Thorir Hergeirsson (13):

* 2021 VM: Gull

* 2021 OL: Bronse

* 2020 EM: Gull

* 2017 VM: Sølv

* 2016 EM: Gull

* 2016 OL: Bronse

* 2015 VM: Gull

* 2014 EM: Gull

* 2012 EM: Sølv

* 2012 OL: Gull

* 2011 VM: Gull

* 2010 EM: Gull

* 2009 VM: Bronse

Under Marit Breivik (13):

* 2008 EM: Gull

* 2008 OL: Gull

* 2007 VM: Sølv

* 2006 EM: Gull

* 2004 EM: Gull

* 2002 EM: Sølv

* 2001 VM: Sølv

* 2000 OL: Bronse

* 1999 VM: Gull

* 1998 EM: Gull

* 1997 VM: Sølv

* 1996 EM: Sølv

* 1994 EM: Bronse

Under Sven Tore Jacobsen (4):

* 1993 VM: Bronse

* 1992 OL: Sølv

* 1988 OL: Sølv

* 1986 VM: Bronse.





Norges tropp:

Målvakter: 16 Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), 12 Silje Solberg-Østhassel (Györ), 1 Marie Davidsen (CSM Bucuresti).

Bakspillere: 10 Stine Bredal Oftedal (Györ), 25 Henny Reistad (Esbjerg), 3 Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), 14 Kristine Breistøl (Esbjerg), 33 Thale Rushfeldt Deila (Molde), 5 Ragnhild Valle Dahl (Vipers Kristiansand), 9 Nora Mørk (Esbjerg), 7 Stine Skogrand (Herning-Ikast), 22 Kristina Sirum Novak (Sola).

Linjespillere: 15 Vilde Ingstad (Esbjerg), 6 Maren Aardahl (Odense), 46 Ane Cecilie Høgseth (Storhamar).

Kantspillere: 11 Malin Aune (CSM Bucuresti), 26 Emilie Hovden (Viborg), 27 Sunniva Næs Andersen (Vipers Kristiansand), 30 Anniken Wollik (Romerike Ravens).

---