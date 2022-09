Camilla Herrem er tilbake for Sola etter akillesoperasjonen før sommeren, men utelukker spill for håndballjentene i EM. Det bekrefter hun til VG.

– Det blir litt for tidlig for meg med tanke jeg fortsatt bare kan trene håndball annenhver dag. I et mesterskap tror jeg det blir for tøff belastning over for kort tid, sier Herrem til avisen.

Hun spilte mot Molde lørdag, og bidro med sju scoringer i Solas 29-23-seier i Åsenhallen.

