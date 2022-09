Topp og bunn for håndballen

Etter to sesonger med kun et kvinnelag fra Nord-Jæren i Rema 1000-ligaen er det igjen duket for både herre- og kvinnelag med Sandnes-herrene tilbake i toppligaen. Selv om de etter alt å dømme kommer til å kjempe i motsatt ende av tabellen i forhold til Sola-jentene er det godt for regionen med å ha lag i Rema 1000-ligaen for begge kjønn.

For Sola er det den tredje sesongen med Steffen Stormo Stegavik som hovedtrener, og de to første har endt med tredjeplass i serien. Kan de klare det også denne sesongen?

Ingen tvil om at Sola er et av topplagene i Rema 1000-ligaen, men forrige sesong var det kun ett poeng ned til Molde for gultrøyene. Konkurransen om nye spillere er tøff, og for at Sola skal ta tredjeplassen den kommende sesongen må de nye spillerne i laget tilføre noe.

En gledelig nyhet serverte trener Stegavik etter cupkampen mot Stavanger onsdag: Camilla Herrem kan bli klar allerede til serieåpningen søndag.

Camilla Herrem er viktig for Solas suksess. (Kristoffer Knutsen)

Spill med og uten verdens beste venstrekant er nesten som dag og natt. Med Herrem tilbake står Sola sterkt, og på keeperplass framstår laget som forsterket med tidligere verdensmester Rinka Duijndam på plass.

Utfordringen med å jakte oppover på tabellen for Sola er Vipers og Storhamar. Selv om luken til Storhamar var på kun fire poeng forrige sesong er det en offensiv kraft i Hamar-laget. Den defensive delen av spillet har vært Solas viktigste på vei oppover fra da Stegavik overtok et lag som nettopp hadde unngått nedrykkskvalifisering på grunn av koronapandemien. Forrige sesong var det faktisk kun Vipers som slapp inn færre mål enn Stegaviks kvinner.

Vipers vant 25 av 26 kamper forrige sesong, og avga kun ett poeng. Laget er sannsynligvis verdens beste klubblag, og en vanskelig konkurrent å vippe av.

Derfor tipper RA at Sola gjentar tredjeplassen, og sikrer Stegaviks tredje tredjeplass på like mange forsøk.

I herrenes Rema 1000-liga er det mer åpent om hvem som topper. Det som uansett er sikkert er at trener Dalibor Sedjak og Sandnes sannsynligvis befinner seg i motsatt ende av tabellen.

Mens trondheimsklubben Kolstad har fått fart på satsingen er Elverum fortsatt interessert i å være et topplag. Spillerne til Kolstad, og med Christian Berge som trener, gjør dem til et helt naturlig gulltips.

Henning Lea Knutsen blir en av bærebjelkene for Sandnes Håndball denne sesongen. (Jørgen Karlsen)

For Sandnes blir det en kamp mot nedrykk, og Sedjaks menn har en klar fordel i den kampen. De har spilt seg gjennom 1. divisjon, og kommer til Rema 1000-ligaen med selvtillit.

Erfaringen i laget med å vinne kamper kan ha både positive og negative utslag for Sandnes. Det kan bli en selvtillitsknekk med en tapsrekke, eller slå motsatt vei og føre til at laget overrasker.

Uansett blir det en spennende sesong, og med naboen Nærbø i angrepsposisjon kan det bli en festlig vinter for alle håndballinteresserte.

Nå er håndballen virkelig tilbake på kartet over Nord-Jæren.





---

RAs tabelltips

Rema 1000-ligaen herrer:

1. Kolstad

2. Elverum

3. ØIF

4. Runar

5. Nærbø

6. Drammen

7. Bækkelaget

8. Halden

9. Fjellhammer

10. Sandnes

11. Kristiansand

12. Haslum





Rema 1000-ligaen kvinner:

1. Vipers

2. Storhamar

3. Sola

4. Molde

5. Tertnes

6. Byåsen

7. Fredrikstad

8. Larvik

9. Fana

10. Aker

11. Volda

12. Romerike

---