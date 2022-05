Steffen Stegaviks Sola har dratt til Bergen for å møte Fana til kamp to i best av tre-serien i kvinnenes sluttspill i Rema 1000-ligaen.

For andre sesong på rad ble det bronse i seriespillet for Sola, og den første sluttspillkampen på noen år endte med seier hjemme i Åsenhallen. Blir det seier i Fana Arena er Camilla Herrem og lagvenninnene videre til semifinalene.

Kampen kan følges direkte her:

