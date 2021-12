Herrem: - Det er jo ofte himmel eller helvete

21-17-ledelse ble til 30–30 mot svenskene lørdag. Dette gjør at Herrem, som er i gang med sitt 17. mesterskap for Norge, risikerer sin svakeste plassering i OL, VM og EM siden hun debuterte i 2008. Fram til nå er det 5-.plass som er hennes bunnpunkt.

Uten seier eller uavgjort (da avgjøres det på målforskjell) kan Norge få sin verste sluttplassering siden gjennombruddet i 1986.

Følelser

Følelsene var sterke etter at Sverige utlignet to sekunder før slutt. I nettavisene lyste heftige overskrifter opp.

– Slike ting er vi vant til, og det må vi stå i. Det er jo ofte himmel eller helvete, heldigvis oftest himmel. Jeg er enig med Nora Mørk og kunne gjerne ha startet Nederland-kampen umiddelbart etter sluttsignal mot Sverige, sier Herrem til NTB.

Godt over midnatt natt til søndag ble det avholdt spillermøte. Herrem pekte på at det viktigste var å se framover.

– Vi skal vinne kampen mot Nederland. Og alt fokus framover er på den kampen. Vi mistet et poeng mot Sverige. Det kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan lære av feilene våre, sier Herrem.

I 2005 ble Norge nummer ni i VM. Katrine Lunde er eneste gjenværende spiller fra det mesterskapet. 9.-plassen er den svakeste norske mesterskapsplasseringen noensinne for kvinner.

[ Herrem: - Godt gjort å holde konsentrasjonen oppe ]

Bunnpunkt

Dette er bunnpunktene i den perioden på 35 år:

2005 VM: 9

2003 VM: 6

2000 EM: 6

1990 VM: 6

2013 VM: 5

2018 EM: 5

Dersom Norge slår Nederland, er kvartfinaleplassen sikret. Et norsk tap betyr at VM etter all sannsynlighet er over for denne gangen.

Uavgjort mot Nederland gjør trolig at målforskjellen kommer inn i bildet. I ytterste konsekvens kan antall scorede mål hittil i VM til slutt avgjøre hvilke to av topplagene som kommer med i cupspillet.

Litt før 22-tiden mandag kommer svaret på om Herrem og Norge er videre i VM eller reiser hjem etter en sjelden flause.

[ Sola har forsterket laget før siste del av sesongen ]

---

FAKTA

Camilla Herrem hittil i VM etter fem kamper:

Spilletid: 2.29 timer (nest mest av de norske spillerne)

Skudd/mål: 24/28

Uttellingsprosent: 86 (best av de norske spillerne)

Kontringer/mål: 17/15

---