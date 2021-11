Resultatet som bør vekke næringslivet

Søndag var Sola-damene kun ett fattig mål fra å ta poeng fra suverene Vipers. Å krype så nær sportslig, uten sammenlignbare ressurser, er egentlig fullstendig naturstridig.

Konkurrentene fra Vågsbygd i Kristiansand, for det er dit Sola nå naturlig må se, opererer ifølge seg selv med et budsjett på 23–24 millioner kroner. Ifølge analyseselskapet Sponsor Insight har ingen andre kvinnelige håndballag vært i nærheten av slike sponsorinntekter – inkludert Larvik i glansdagene. Antakelig har kun Elverum på herresiden vært høyere. Næringslivet alene putter inn 16–17 millioner kroner i Vipers.

Akkurat som Oilers i hockeyen har de også klart å få has på nasjonale sponsorer. Blant annet har DNB sett sitt snitt til å minske det idrettslige kapitalgapet mellom menn og kvinner. Gjennom «huninvesterer»-satsingen har de spyttet inn et sjusifret beløp. Sponsorinntektene er ikke langt unna hva Start har – i en fotballverden som egentlig ikke skal være sammenlignbar. Totalen gir muligheten til å fylle parketten i Aquarama med to fulle landslag av heltidsproffer.

Ektemannen til Camilla Herrem er en rockestjerne av en trener! — Espen Astor Iversen

Til sammenligning har Sola Håndball, med bredden inkludert, et budsjett på 6,5 millioner. Næringslivet bidrar med rundt 2,4 millioner kroner. Bortsett fra noen få unntak, som vår egen superstjerne Camilla Herrem, består stallen stort sett av lokale og ganske unge jenter. De får litt vekslepenger i kompensasjon. Spillerne er studenter eller barnehageansatte. Non-amatører – som det het i fotballens verden før i verden. Restitusjon, og treningshverdag à la proffene, er bare å glemme.

Likevel henger de med!

Man har bygget stein på stein over tid i Sola. Da daglig leder John Harald Kåsen nylig gikk av med pensjon hadde han gjort en formidabel jobb med å ta klubben fra et gjeldstynget lag i 1. divisjon til sunn økonomi, seriebronse og cupsølv forrige sesong. Til spill i Europa. Markedssjef Siri Forgaard har samtidig nesten doblet sponsornettverket og økt inntektene mye. I en pandemi.

Samtidig hadde de fortjent mer.

Posisjonen Sola har tatt er for viktig til at næringslivet her i regionen ikke for alvor skal våkne. Den posisjonen ble også nok et hakk sterkere med Klepps nedrykk fra fotballens Toppserie. Byggverket til Sola er kjempespennende, men også skjørt. Her handler det om å kjenne sin besøkelsestid – dersom alt snakket om å satse på kvinnene er mer enn bare ord. Bare tenk hva de kunne fått til med en dobling av dagens budsjett!

En av hovedutfordringene til Solas sylferske daglige leder Svein Gaute Hølestøl er nok att klubbens sportslige progresjon har gått langt raskere enn stein på stein-byggingen av klubben. Den sportslige suksessen er også i stor grad knyttet sterk opp mot ett navn: Steffen Stegavik (37). Der kommer også litt av skjørheten inn.

Ektemannen til Camilla Herrem er en rockestjerne av en trener! Et taktisk geni, dyktig i mediene, flink med folk, respektert blant spillerne og med evne til å tenke i større bilder. På halvannet år har han tatt Sola fra et lag som knapt nok holdt elitenivå til topp tre i Norge. Slike trenere er selvsagt attraktive. Tilbudene har allerede begynt å komme. Alt etter sin første sesong i treneryrket begynte langt større fisker i håndballdammen å sirkle.

Det vil være svært synd om både Stegavik og jentene hans må bort for å kunne få nødvendig progresjon og utfordringer i karrierene sine. Nå har de revet til seg oppmerksomheten og plassen på en langt større scene. Interessen er stor og Åsenhallen fylles.

Da fortjener de også langt bedre forutsetninger.