Sola forlenget med suksesstreneren

Sola — Ektemannen til Camilla Herrem førte klubben til seriebronse og NM-sølv på aller første forsøt etter at han la opp som spiller selv i fjor. Det har selvsagt ikke gått ubemerket hen.

RA vet at klubber siklet på treneren allerede nå – til tross for at han også hadde kontrakt for den kommende sesongen i Sola.

Klubben har nå tatt affære.

– Vi har akkurat signert en ny avtale med ham som løper ut sesongen 2022/2023. Deilig å kunne avslutte uken med en slik gladnyhet, sier markedssjef Siri Forgaard til RA.

RA omtalte at det var bevegelse rundt å forlenge avtalen etter cupfinalen mot Vipers.

– Vi jobber med å forlenge med ham allerede nå og håper vi får til det. Mer enn det kan jeg ikke si om saken, sa styreleder Ivar Gram Klette til RA – etter tapet mot verdens beste lag.

Det har de nå lykkes med.

Stegavik går fra å ha en deltidsjobb i Sola til full stilling.

– Han skal jobbe hundre prosent i klubben nå og også brukes inn mot ungdomsavdelingen, sier Forgaard fredag.

Hovedpersonen selv er nesten overrasket over hvor bra det har gått på direkten som hovedtrener på toppnivå.

– Veldig gøy å få det så bra til første sesongen. Egentlig har det vært lett å være trener. Vi har flydd på en bølge og da er det ikke så vanskelig å være leder, sa trønderen etter cupfinalen.

Nå får han flere år på seg til å ta prosjekt Sola enda et hakk videre.

