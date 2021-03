Her er håndballens nye sesongplan – Follo klar for eliteserien

Håndballforbundet opplyser om beslutningene som nå er tatt rundt topphåndballen på kvinnesiden på sine nettsider mandag.

Per nå er det ikke aktuelt å avblåse sesongen. I stedet legges det opp til både avslutning av grunnserien, et mini-sluttspill og avvikling av NM-finalen mellom Vipers og Sola i mai.

Forbundsstyret har besluttet at en seriemester skal med utgangspunkt i tabellen etter halvspilt serie. Også i 1. divisjon skal tabellen etter halvspilt sesong blir den endelige.

Ni kamper mangler for at alle lag har møtt hverandre én gang i eliteserien, mens to kamper mangler i 1. divisjon kvinner.

Når disse oppgjørene skal spilles, avhenger av hvor raskt myndighetene tillater en full gjenåpning av topphåndballen. Tidligste oppstart for det resterende seriespillet er uansett 9. mai.

Håper på treninger 12. april

«Enkeltkamper mellom lag hjemmehørende utenfor tiltakssone 5A kan bli vurdert spilt fra 25. april, dersom myndighetene åpner for kampavvikling», skriver forbundet.

– De gjenstående kampene for å få halvspilt serie eliteserien og 1. divisjon kvinner skal gjennomføres så snart som mulig, etter at myndigheten har åpnet for toppidrett igjen, og etter at lagene har fått en forsvarlig og normal treningsperiode. Vi legger til grunn at denne perioden må være på omtrent fire uker for hvert lag, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i en uttalelse.

Håndballen har den siste tiden ikke kunnet spille kamper som følge av myndighetenes koronarestriksjoner. I enkelte regioner har det også vært treningsnekt.

Håpet er at det kan åpnes igjen for treninger for fra 12. april. Dersom det ikke skjer, opplyser håndballpresidenten at Forbundsstyret vil gjøre en ny vurdering av situasjonen.

Ingen nedrykk

Sesongplanen som nå er skissert på kvinnesiden innebærer videre at de tre dårligst plasserte lagene i eliteserien og de tre beste i 1. divisjon etter halvspilt serie møtes til kvalifisering om én ekstra plass i eliteserien neste sesong.

Dermed ligger det an til å bli 14 lag på øverste nivå i norsk kvinnehåndball neste sesong. Blir kvalifiseringen gjennomført, rykker ingen ned. Det blir heller ikke nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon.

Håndballforbundet håper videre å få gjennomført et begrenset sluttspill helgen 22.–24. mai.

15. mai er utpekt som dato for NM-finalen mellom Vipers og Sola.

Når det gjelder fordelingen av billetter til neste sesongs europacuper, skriver forbundet:

«Høyeste rangerte europacupplass tildeles seriemester etter halvspilt serie. Nest høyest rangerte europacupplass tildeles sluttspillmester. Dersom sluttspillmester fra før er seriemester, vil sluttspillfinalist få nest høyest rangert europacupplass. Dersom sluttspill ikke lar seg gjennomføre, tildeles nest høyest rangerte europacupplass til lag nummer to i ligaen etter halvspilt serie».

Den tredje europacupbilletten går til norgesmesteren, eller tapende NM-finalist dersom norgesmesteren allerede har billett.

