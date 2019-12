Han vandrer mot mørkeblå udødelighet

Fra før er han den største profesjonelle administratoren i klubbens historie. Bjarne har ryddet opp i økonomien som direktør eller daglig leder i tre perioder. Det har han gjort med en grad av effektivitet kun en av Skandinavias aller største fotballadministratorer evner. Denne innsatsen alene gjør ham selvsagt til en klubblegende i Viking – ved siden av en enorm spillerkarriere.

Skulle Berntsen sikre sin første tittel som trener i blått bør han for alvor settes på en av de øverste hyllene i trenerkategorien.

Kjell Schou-Andreassen legger seg helt naturlig på toppen av listen. Han er den eneste med to seriegull. Samtidig var han kanskje den mest innovative treneren i norsk klubbfotballs historie. «Schouen» innførte nærmest begrep som overlapping og relasjonelle ferdigheter. Mye av Eggens og Drillos utvikling var basert på hans tanker.

De fire strake seriegullene til Viking tidlig på 70-tallet var i stor grad hans verk – selv om andre overtok byggverket de tre siste gullårene. Like under kommer Benny Lennartsson og Tony Knapp. Benny har flest titler av alle med sine tre. Knapp står også knallsterkt som den eneste i klubbhistorien med «The Double».

Dersom Viking seirer på Ullevaal søndag skyver jeg Berntsen inn med Knapp og Lennartsson på min liste. Det handler mer om å se bak resultatene enn å bare telle titler.

Vi er glade i å bygge legender i denne byen. Benny har fortjent en helt spesiell plass i hjertene våre. Samtidig fikk han relativt solid med penger (fra gjerrige Berntsen), mens Knapp arvet mye av basen til et fantastisk lag og foredlet det.

Berntsen har vært trener i Viking i tre perioder. Først fra 1992 til 1995. Da tok han over en totalhavarert regjerende serievinner. Han leverte solide tabellplasseringer hvert av årene. Faktisk ble det også seriebronse i 1994. Kun Uwe Rösler (2007), Poul-Erik Andreasen (1996) og Lennartsson (2000 og 2001) har klart det med Viking etter gullet i 1991. I 2004 brant Berntsen seg ut som direktør og midlertidig trener.

Siste runde fra 2018 har derimot vært eventyr. Med ryggen mot veggen økonomisk har Bjarne levert en seiersprosent nær 60.

Slikt oppnår man ikke ved å være utdatert. Noe av det som har imponert mest i comebacket er hvor innovativ, oppdatert og mottakelig for ideer han er. Her spiller også selvsagt impulser fra et høykompetent team rundt ham tungt inn. Bjarne sitter på toppen av denne lagpyramiden, men det er samtidig der han har sin spisskompetanse. Godfotteori i praksis. Han lar alle rundt seg være gode.

Presspillet, gjennombruddshissigheten og treningskulturen har snudd Viking og gitt cupfinale på rekordtid. Spillestilen er hovedgrunnlaget for suksessen vi nå ser – og for den blå tråden Viking egentlig ønsker seg.

Slikt kan det bli titler av!