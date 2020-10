«Han må levere varene nok en gang»

Følg RA Sporten på Facebook !



Det vil være meget overraskende om ikke de tre lagene i toppen av årets serie vil være synonymt med de tre klubbene som skal være størst.

Oilers er en soleklar ener økonomisk – i alle fall fram til Vålerenga får full effekt av Nye Jordal. Det skulle de egentlig ha i år, men korona har satt en effektiv stopper for stinn brakke i Oslo Øst. Da blir forutsetningene litt dårligere. Det kan Oilers takke den dype lommeboken til Tore Christiansen for at de ikke blir her i byen.

Selv om Storhamar skal satse mer edruelig nå, med «vår egen» Anders Gjøse som trener, bør de også uansett ha mer enn god nok stall til at de skal blande seg inn nok en gang.

LES OGSÅ: Så stor blir regningen til Tore Christiansen etter koronasesongen

Gullfavoritt Oilers framstår på papiret ikke så langt unna det nivået de hadde i fjor. Den store eneren da klubben tok tilbake hockeytronen før pandemien kom var superbacken Nolan Zajac. Han er borte og en forsvarer som produserer så mye poeng er nær sagt umulig å erstatte med en lik spiller.

I stedet har eier Tore Christiansen vridd lommene for å få presset inn Chad Costello. At Oilers henter mannen som ble nummer to i poengligaen i sterke DEL i fjor er intet annet enn oppsiktsvekkende. Oilers har enorme forventninger til ham og det skal man også ha lov å ha. Dette er ikke en av de «vanlige» utlendingene. Her beveger klubben seg inn i et Nystrom/Nedved-segment.

Så gjenstår det å se hva Chris Rumble, Joey Martin og Kristian Østby vil by på. Det som likevel er sikkert er at det må sette seg en litt ny dynamikk i garderoben. Den mangeårige lederen og kapteinen Kristian Forsberg er borte. Det vil merkes. Det vil også merkes kraftig at Mathias Trettenes er blitt utenlandsproff. Han var enormt viktig både på og av isen i fjor – ikke minst i kraft av å være en lokal stjerne i laget. Akkurat det skal ikke undervurderes.

I sum ser Oilers likevel best ut av alle – selv om vi tror det blir jevnere i år. Todd Bjorkstrand har fått satt spillestilen. De fleste vet hva de skal gjøre. Da kommer de nye lettere inn i det.

Hos Vålerenga har man bygget treningskultur og lag over tid. Selv om det stadig lekker ut noen navn – denne gangen først og fremst i kraft av superveteran Mats Trygg – har de forsterket seg ytterligere. Jørgen Karterud og Sondre Olden er klassespillere. Så blir det svært spennende å se hva Narviks tidligere artist Wade Murphy kan stelle i stand for et lag som dominerer kamper. VIF får uansett et løft i profesjonaliteten med Nye Jordal på plass. Alt rundt blir bedre. VIF blir å regne med de kommende årene. Det er egentlig strålende for Oilers – selv om det fort vil bety færre gullmedaljer.

LES OGSÅ: Oilers-spiller til MS

I Storhamar har som nevnt Anders Gjøse tatt over. Det valget var modig og riktig av styre og stell på Hamar. De kunne ikke fortsette med kronerullinger i det uendelige. Her får klubben en ung og visjonær trener som kan løfte fram egne spillere. Så er det også fallhøyde om motgangen skulle komme. Gjøse er fersk som hovedtrener. Det vil bli brukt mot ham ved første høve. At de har ligaens beste spiller i Patrick Thoresen er bra, men det kan også slå uheldig ut. Han krever mye plass og om han skulle falle ut med Gjøse på et tidspunkt er han i stand til å stikke alvorlige kjepper i hjulene for utviklingen dersom han mot formodning skulle bestemme seg for det. «Alle» hører nemlig på Thoresen i CC Amfi.

I underskogen bak de tre store er det vanskeligere å spå. Lillehammer har hentet inn en god del spennende spillere og krydret det med tidligere NHL-spiller Andreas Martinsen. De framstår styrket og har ofte en egen evne til å slå litt over hva folk forventer.

Blant klubbene som er mest forsterket på papiret finner vi Stjernen. Et halvt lag er hentet inn. Mange av navnene er også riktig spennende. Så handler det likevel om å skru sammen det som ser bra ut på papiret til et lag som drar samme vei. Ut ifra typene som er hentet tror faktisk ikke vi at de vil klare det.

LES OGSÅ: Bli bedre kjent med Oilers' nye førstecenter

Det siste utropstegnet i ligaen er MS. Laget har helt andre økonomiske muskler med velgjørere i bakhånd. Disse vil helst være anonyme, men en av dem er åpenbart Rolf Nilsen. Den svært kontroversielle norskamerikaneren, som i sin tid ble kastet ut av kanadisk liga etter å ha sparket trenerne på laget han eide fordi de ikke brukte sønnen Håkon, har enorme økonomiske muskler. Foreløpig har de kun konsentrert seg om å bygge en norsk stamme – som inkluderer Håkon Nilsen.

Om de drar fram tungvektere fra NHL som David Booth og Corey Elkins igjen kan de bli livsfarlige. Ut ifra det de har nå kan vi likevel ikke forsvare å tippe dem høyere enn sjuendeplass. Det tipset blir likevel fort gjort kraftig til skamme.

Sparta og Frisk er begge ofte «der oppe», men vi ser det ikke komme denne sesongen. Frisk har mistet for mye på backsiden og Sparta er i ferd med å bli et farmerlag for de andre toppklubbene.

I bunnen blir det Narvik og Grüner. Det er ikke mye å lure på. Ressursene er små og Narvik har mistet for mange sentrale spillere til at de skal kunne ta ytterligere ett steg.

Til helgen droppes første puck. God sesong!

LES OGSÅ: To spillere tilbake fra skade