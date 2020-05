Haaland-sjef fyrer løs mot tysk legende

Følg RA Sporten på Facebook!

Dortmund røk 0-1 for Bayern i toppkampen i Bundesliga tirsdag. I etterkant kom Haaland-trener Favre med uttalelser som raskt fikk merkelappen kryptiske og som av flere ble tolket i retning av at hans tid i klubben nærmer seg slutten.

Tyske medier har i tillegg pekt ut tidligere Bayern-trener Niko Kovac som en potensiell Favre-erstatter.

– Jeg tenkte med én gang at dette betyr at Favre går og (Niko) Kovac kommer, sa legendariske Lothar Matthäus, ekspert for TV-kanalen Sky, ifølge storavisen Bild.

De uttalelsene vekket åpenbart harme hos Favre. I et intervju med Bild torsdag slår Dortmund-treneren knallhardt tilbake mot måten Matthäus tolket utsagnene hans.

Kritisk til Matthäus

– Det er helt utrolig og ikke akseptabelt for meg, sier Favre i intervjuet som er gjengitt av blant andre sport.de.

– Jeg ble igjen spurt om jeg ikke klarer å vinne en tittel. Til det svarte jeg bare at vi må vente litt, og gjerne et par uker til sesongen er over, før vi snakker om det. Det som ble tolket ut av det, er fullstendig galskap, tilføyer Dortmund-sjefen.

Etter Bayern-tapet rettet også Matthäus kritikk mot Favre for å ha startet med Emre Can og Jadon Sancho på benken.

– Beklager, men Lothar kan ikke vite alt som foregår internt hos oss. Jeg er treneren, og jeg ser mine spillere hver dag, sier sveitseren.

Kontrakt til 2021

Også onsdag rykket Favre ut og mente seg misforstått etter Bayern-kampen.

– Jeg tenker ikke på å gi meg. I går var vi alle skuffet, men det jeg sa i intervjuet rett etter kampen ser ut til å ha blitt misforstått av mange, sa sveitseren da ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Det jeg ønsket å si var at dette ikke er riktig tidspunkt for å evaluere sesongen. Hvorfor skulle det være det? Søndag mot Paderborn må vi legge ned en topp innsats igjen. Det er det vi må konsentrere oss om, ikke noe annet, tilføyde han.

Favre ble hentet inn som Dortmund-trener sommeren 2018 og har ennå ikke vunnet noe med klubben. Kontrakten hans løper til sommeren 2021.

