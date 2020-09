Haaland i håndgemeng da Dortmund tapte

Følg RA Sporten på Facebook!

Norges landslagsspisser Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth var i aksjon for hvert sitt lag i 1. Bundesliga lørdag, og de kom i fokus på hvert sitt vis. Sørloth måtte sette seg på benken fra start i sin første kamp som Leipzig-spiller, men trener Julian Nagelsmann måtte kaste ham innpå i det 27. minutt da danske Yussuf Poulsen måtte ut med skade.

Da sto det allerede 1-1 i Leverkusen. Svenske Emil Forsberg scoret et vakkert ledermål for gjestene framspilt av Poulsen allerede i det 14. minutt, men et drømmetreff fra Karem Demirbay seks minutter senere skapte balanse i regnskapet.

Sørloth markerte seg umiddelbart da han kom inn, med et fint framspill til Forsberg, men det skulle ikke bli noen drømmedebut i Bundesliga for trønderen av den typen Haaland hadde tidligere i år. Kampen ebbet ut med 1-1.

Dermed ble det iallfall poeng. Det fikk ikke Haaaland og Borussia Dortmund med seg hjem fra Augsburg, der hjemmelaget vant 2-0 foran 6000 fornøyde tilskuere.

Etter en snau halvtime gnistret det til mellom spillerne. Haaland havnet i heftig krangel med Augsburg-kaptein Jeffrey Gouweleeuw, og de pådro seg hvert sitt gule kort.

