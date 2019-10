Haaland er toppscorer i mesterligaen etter nytt show

Det var jærbuens femte og sjette mål i turneringen denne sesongen. Det gjør ham til toppscorer.

Haaland satte inn 1-1 for hjemmelaget på straffespark før pause. Han sendte keeper feil vei og trillet inn utligningsmålet. Etter hvilen satte han inn 2-2 med en heading.

To mål av 19-åringen holdt likevel ikke for østerrikerne. Dries Mertens scoret to ganger og Lorenzo Insigne ett i det som endte med 3-2-seier til Napoli.

Dermed er Salzburg i trøbbel i sin gruppe. De er tre poeng bak Napoli og Liverpool. I neste runde skal de til Italia.

I eksklusivt selskap

Onsdagens scoringer gjør Haaland til den andre tenåringen gjennom tidene som scorer i sine første tre kamper i mesterligaen. Det skriver statistikktjenesten Opta. Bare Real Madrid-stjernen Karim Benzema har gjort det tidligere.

Haaland hadde hatt en ball i mål også tidligere i kampen. Etter åtte minutter så 19-åringen ut til å ha sendt østerrikerne i ledelsen. Haaland smalt ballen i det nærmeste hjørnet, men scoringen ble annullert for offside.

Drømmestart på sesongen

Høstsesongen har vært eventyrlig for spisstalentet. Han er toppscorer i den østerrikske ligaen med elleve mål på ni kamper. Han har også fått debuten for det norske A-landslaget.

Mesterligaen åpnet han med et smell, med hattrick i sin første kamp i turneringen hjemme mot Sander Berges Genk. Haaland åpnet målkontoen allerede etter ett minutt og 41 sekunder. I runden etter utlignet han til 3-3 mot Liverpool på Anfield i oppgjøret Salzburg til slutt tapte.

Han er også blant de 20 gjenværende kandidatene i den prestisjetunge Golden Boy-prisen som gis til årets unge spiller i Europa.