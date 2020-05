Følg RA Sporten på Facebook!



– Det begynte med klaging om blærete og mye baller omtrent en uke etter at vi startet å trene med kontakt igjen, sier Stian Refvik til RA.

Dette skjer til tross for at han både pumper og sjekker trykket på ballene en time før hver eneste trening.

De siste dagene har Vikings materialforvalter sett seg nødt til å kaste fem baller. Laget har normalt 30 i spill på trening. Tirsdag måtte de klare seg med 25.

Nye baller på vei

Faktisk er tilstanden så dårlig at Viking venter på en ny beholdning med 30 baller av merket «Select», som er Eliteseriens faste ball, til neste uke.

– Vi bytter alt nå som vi har langhelg og pause. Nå som vi forhåpentligvis skal i gang med å spille treningskamper er det ekstra viktig med skikkelige baller. Heldigvis får vi et antall baller fra Norsk Toppfotball, sier materialforvalteren.

Den kuriøse svekkelsen av ballenes beskaffenhet tror han i aller høyeste grad skyldes koronaviruset.

– Jeg har to teorier om hva som er galt. Det kan være at selve blæren inni ballen smuldrer. Så kan det også være at laget utpå blir mykere. Det som er sikkert er at skriften på ballene også blir svakere.

Antibac og etanol

Refvik er ganske sikker på at dette handler om den strenge koronaprotokollen Eliteserien lever etter.

Fotballene desinfiseres både før og etter trening. Det tåler de kort og godt ikke. Dermed blir de uforskyldte koronaoffer.

– Vi desinfiserer med Antibac og etanol, sier Refvik – som også peker på at den kuriøse informasjonen kan være grei å ha for lokalfotballen om de må gjøre samme tiltak ved oppstart.

