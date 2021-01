Fryktet han var ferdig – banket inn sju

Følg RA Sporten på Facebook!

Lørdag fikk Stavanger-gutten en vridning i kneet før kampen mot Sveits. Det ble påvist rift to steder i leddbånd rundt venstrekneet da laget kom tilbake til hotellet. Det var samme kne som holdt ham ute en periode i fjor høst.

Likevel fikk han klarsignal til mer spill søndag. Det betalte seg mandag i den viktige siste gruppespillskampen.

Den tidligere Viking-vingen gikk nesten rett fra å være på vei ut av VM, til å score en god håndfull mål.

Blonz, som er andrevalg i posisjonen bak Magnus Jøndal, fikk verdifulle minutter. Det kan behøves når hovedrunden går i gang.

God Tønnesen

Den starter onsdag for norsk del mot Portugal i et nøkkeloppgjør. Da er også håpet at Kent Robin Tønnesen fortsetter hvor han slapp mandag. Bakspilleren var Norges bestemann.

– Jeg har gått og ventet på å få vise meg fra en bedre side enn mot Frankrike. Jeg var veldig motivert før kampen. Jeg trengte denne opplevelsen for resten av mesterskapet, sa Tønnesen til TV3.

Han har fått svært lite spilletid i Champions League for ungarske Veszprém i høst, men vært noe på banen i nasjonale seriekamper.

Kontrakten hans med Veszprém går ut til sommeren. Nettsteder i Ungarn meldte nylig at Tønnesen skal til Pick-Szeged fra sommeren av.

Han scoret på sine fem første skudd mot østerrikerne. Det gjør at han og høyreback-kollega Harald Reinkind i hvert fall har skutt seg varme med en god kamp hver hittil i VM.

Tønnesen ble kårets til banens bestemann av en jury i 6.-oktoberbyen etter sju mål på åtte forsøk.

Tok seg opp

Norge måtte jobbe en stund for å hekte av Østerrike. 17 baklengs den første halvtimen var langt fra godkjent. Forsvarsspillet ble bedre etter pause.

Sander Sagosen startet på benken, men kom inn midtveis i 1.-omgangen. Han fortsatte målproduksjon (ni fulltreffere) av den høyere klassen. Den kan gjøre ham til VMs toppscorer.

Keeper Kristian Sæverås erstattet Torbjørn Bergerud langt ut i første omgang, og han klarte seg veldig bra blant annet med flere strafferedninger.

– Det var en kamp med forrykende tempo. Jeg synes det begynner å ta form det vi driver med, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

– Jeg vil tro vi møter Portugal først. Det blir en veldig tøff motstander i første kamp. Island er et fighterlag. Det blir tøft dette, la han til.

Veien videre

Dette er stillingen i hovedrunden før første kamp:

1) Frankrike og Portugal 4 poeng, 3) Island og Norge 2, 5) Algerie og Sveits 0.

Norge spiller også mot Algerie (fredag) og Island (søndag). De to beste fra gruppen får plass i kvartfinale.

Oppgjøret mot Portugal blir svært viktig. Seier der vil gjenåpne det store håpet om å komme med i cupspillet.

Skulle Norge ikke lykkes med det, vil mesterskapet være en fiasko etter finaleplass i VM både i 2017 og 2019.