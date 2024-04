Sistnevnte delte nyheten på Instagram torsdag kveld. Der avslørte hun at friidrettsparet venter en sønn.

Fra før har de datteren Ellie, som ble født i februar 2020.

Nylig ble det kjent at Filips lillebror Jakob Ingebrigtsen (23) skal bli far for første gang.

Løpebrødrene satser i år mot EM i Roma og OL i Paris.