Kenyansk løper satte ellevill verdensrekord i gateløp – solid av Ingebrigtsen

Jebet ble klokket inn til den kruttsterke tiden 28.46 i Valencia, melder Athletics Weekly. Det var en forbedring av den gamle verdensrekorden på distansen med nesten et halvminutt.

Tiden er også raskere enn verdensrekorden på 10.000 for kvinner på bane. Den har etiopiske Letesenbet Gidey på 29.01.03.

– Jeg er så glad. Jeg hadde ikke forventet denne verdensrekorden. Jeg kom for å forbedre den personlige rekorden min, i det minste til et sted rundt 29.14, men jeg er glad for at jeg løp verdensrekord på 28 minutter. Dette hadde jeg ikke forventet, sa Jebet etter målgang.

En annen kenyansk løper, Emmaculate Anyango, løp også under 29 minutter i Valencia. Hun ble klokket til 28.57.

Flere norske løpere, blant dem Henrik Ingebrigtsen og Fredrik Sandvik, var også på start i Valencia. Sandvik løp store deler av løpet sammen med den nye verdensrekordholder Jebet og krysset målstreken rett før henne.

Ifølge bloggen friidrett1 løp Henrik Ingebrigtsen inn til tiden 28.09 minutter. Han var med det best av de norske. Senay Fissehatsion ble klokket inn til 28.13, mens nevnte Sandvik endte på 28.33.

Ugandiske Jacob Kiplimo vant herreklassen på 26.46.