Overrasket i 2023 – går for OL-gull

Julestemningen har begynt å sette seg i den nykjøpte leiligheten på Klepp Stasjon. Narve Gilje Nordås har lagt bak seg et enormt idrettsår, men også fått ting til å skje på hjemmebane. I august flyttet han inn i leiligheten, men det største som har skjedd i løpet av 2023 er naturligvis VM-bronsen på 1500 meter.

Kun Lura-karen Jakob Ingebrigtsen (sølv) og briten Josh Kerr (gull) var raskere enn Sandnes-løperen fra sørsiden av Skjævelandsbruå.

– Det kom litt overraskende på. Litt uventet. Jeg hadde ikke sett utfallet. VM-medalje, at deltakelse i Diamond League skulle bli hverdagskost, og ikke minst at jeg løp på 3.29, sier Gilje Nordås.

Tiden han løp på i VM-finalen, 3.29,68, er også helt i toppsjiktet og blant de beste tidene løpt av en nordmann gjennom alle tider – og kun to tideler unna den personlige rekorden fra Bislett Games i år.

Tilbake på Klepp Stasjon her Gilje Nordås som en hvilken som helst jærbu.

– Skal du ha kaffe?

Kaffe er blitt en lidenskap for Narve Gilje Nordås. (Kristoffer Knutsen)

Han viser stolt fram espressomaskinen. Helt riktig. En jærsk kaffeentusiast som påser at trykket ligger mellom sju og ni bar i det vannet har sitt første møte med de nykvernede bønnene. Sterk kontrast fra det innbilte inntrykket av jærbuers kjærlighet til kaffetrakteren.

– Jeg drakk egentlig mest fra moccamasteren da jeg bodde hjemme, men nå er jeg blitt litt nerd. Det går jo ikke an å bare legge mer kaffe oppi trakteren og få sterkere kaffe. Dette her fungerer godt, sier Gilje Nordås.

---

NARVE GILJE NORDÅS

Født: 30. september 1998.

Oppvokst på Voll, bor på Klepp Stasjon.

Løper for Sandnes IL.

Tok VM-bronse på 1500 meter i år.

Er blant kandidatene til OL-gull i 2024.

Trenes av Gjert Ingebrigtsen.

---

Lukten av de nykvernede espressobønnene sprer seg rundt i den relativt beskjedne leiligheten. Utenom løpeskoene i inngangspartiet er det lite som tilsier at mannen som jakter OL-gull i august neste år bor der. Det er lite på veggene, og ingen TV-skjerm.

Kjæresten Oda Andersen Lundeby er naturligvis på besøk. Hun sørger for å gi balanse i livet hans. Ikke bare som en støttende kjæreste, men også med idretten. Lundeby er selv løper og har 1500 meter som distanse. Treningsøktene foregår i ulike hastigheter. Det gjør at det blir litt oppvarming og nedjogging sammen.

– Hun skal også under 3.30, spøker Gilje Nordås.

– Vi får se, svarer Lundeby.

De har en humoristisk og avslappet tilnærming til alt.

Hvordan går det an? Jo, Gilje Nordås følger et stramt opplegg. Han er sikker på at progresjonen kommer som en konsekvens av treningsregimet.

Sammen med kjæresten Oda Andersen Lundeby har Narve Gilje Nordås både treningsøkter og mat. (Kristoffer Knutsen)

Om Oda Andersen Lundeby blir syk sender Narve Gilje Nordås henne rett til Madla på isolat. (Kristoffer Knutsen)

Han måler ikke seg selv opp mot andre, men hvor han selv var i fjor. Der er Gilje Nordås milevis foran, ifølge seg selv.

– Jeg tror ikke det er så vanskelig. Vi bare justerer noen parameter. Det er nesten garantert å bli bedre så lenge vi holder oss til planen.

Jeg vil vinne den foran Jakob. Det er drømmen. — Narve Gilje Nordås

1500 meter

Nå er han en naturlig utfordrer om edelt metall i alle konkurranser på 1500 meter. Om man skrur kalenderen noen år tilbake var det ikke sikkert at Gilje Nordås skulle løpe 1500 meter i det hele tatt. Hoveddistansen var egentlig 5000 meter.

– 1500 meter var egentlig noe jeg deltok på som ungdom. Det klaffet ikke helt. Jeg følte ikke farten passet og sånn.

Narve Gilje Nordås tok bronse på 1500 meter i friidretts-VM 2023 på National Athletics Center i Budapest. (Beate Oma Dahle/NTB)

Det har naturligvis endret seg drastisk i løpet av 2023.

– Før sesongen sa vi 1500 meter er det vi satser på, sier han.

Med vi mener han seg selv og trener Gjert Ingebrigtsen.

Gilje Nordås forteller at han er usikker på om det hadde blitt medalje på 5000 meter om det var den kurven han la eggene i. Likevel er det godt mulig at han dobler når anledningen byr seg.

Suksessen har vært stor gjennom året, og løperen har gått fra å være en relativt ukjent kar i bakgrunnen til å bli blant landets største friidrettsprofiler.

– Må si noe av det jeg mener

Med suksessen er det godt for Gilje Nordås å bo i vante omgivelser på Jæren. Det er ikke noe stort oppstyr rundt ham i det hele tatt. Noen kjenner ham, men de var også bekjente før VM-medaljen og alt styret som har vært rundt friidrettsprofilen i 2023.

Uroen i familien Ingebrigtsen har på mange måter splittet Friidretts-Norge i to. Det har vært sterke beskyldninger mellom leirene, og mens juletiden for alvor er i gang er trener Gjert Ingebrigtsen under etterforskning for vold i nære relasjoner.

Lite har kommet fram før sesongen tok slutt, men det hele har ført til et enormt medieoppstyr for Gilje Nordås – som fram til denne sesongen har vært veldig skjermet fra media og skriverier.

Han har naturligvis telefon og litt sosiale medier, men begrenser det og ser på ingen måte for seg et liv som influenser etter løpekarrieren.

Det har likevel ikke bare vært lett å holde seg unna å uttale seg.

– Jeg prøver å ikke svare før ting er avklart. Samtidig får jeg meg ikke til å si ingen kommentar. Jeg må si noe av det jeg mener. Stort sett er det en fordel når man sier sannheten, selv om det kan såre noen.

– Kan vinne OL-gullet

Med all lærdom fra året som har vært går han inn i et nytt år med mange muligheter. Som han selv sier er det «mye som kommer». Det innebærer blant annet innendørs-VM og EM. Det er også NM i Sandnes.

– Jeg vil vinne den foran Jakob. Det er drømmen, sier Gilje Nordås.

Det er også OL.

– Ingenting tilsier at jeg ikke skal være i posisjon til å kjempe om gullet, sier Gilje Nordås.

2023 har vært et spesielt år for Narve Gilje Nordås. (Kristoffer Knutsen)

– Du vil bli verdens raskeste på 1500 meter?

– Jeg blir ikke nødvendigvis den med raskest tid gjennom året, men jeg kan vinne OL-gullet, slår Gilje Nordås fast.

Kjæresten Oda følger nøye med. Hun er selv kvalifisert til NM, og løper for Stavanger-klubben Spirit.

De har ikke flyttet sammen ennå, selv om hun bruker veldig mye tid i Narves leilighet.

– Jeg liker jo det samme, og er med på treningsturer, sier hun.

Leiligheten hennes på Madla er perfekt både for henne som jusstudent, og kjæresten.

– Hvis hun blir syk sender jeg henne på toget hjem. Da er det isolat på Madla, sier Gilje Nordås.

Det er noe de er nødt å tenke på. For skal han prestere må han være frisk.

Studier og gitar

Hverdagen skal også fungere. Mye av livet skjer enten på trening eller i leiligheten. Selv mener Gilje Nordås at han ikke gjør noen ting utenom løping og skole, men kjæresten kommer raskt med innspill på hva han holder på med utenom.

– Han spiller gitar, leser, gjør quiz og spiller sjakk, sier hun.

– Ja, men jeg er ikke noe god i det, svarer han raskt.

Narve Gilje Nordås tuller med at Oda Andersen Lundeby skal under tiden 3.30 på 1500 meter. En bragd kun han og Jakob Ingebrigtsen har klart blant nordmenn. (Kristoffer Knutsen)

Det han derimot gjør godt er skolearbeidet. 25-åringen studerer datateknologi, og har for første gang roet ned studiene litt dette semesteret.

Studiene er med på å gi hverdagen innhold utenom treningen.

– Det er åtte timer mellom treningsøktene, og de må fylles. Jeg merker når jeg har ferie at det ikke er overskudd mellom øktene. Jeg blir slask og dask av å ikke gjøre noe. Med studiene blir jeg mer skjerpet, sier Gilje Nordås.

Det er også avgjørende for 25-åringen dersom han skal vinne OL-gull i august.