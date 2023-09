Jakob Ingebrigtsen har bestemt seg før Diamond League-finalen

Det er alltid knyttet spenning til hvilke distanser Jakob Ingebrigtsen stiller på i ulike stevner og mesterskap. Tirsdag morgen meldte NRK at 22-åringen fra Sandnes har bestemt seg for å løpe to distanser.

Lørdag stiller Ingebrigtsen til start på en engelsk mil, mens han søndag løper 3000 meter.

Per nå er han den eneste som dobler i Diamond League-finalen, der kun de beste gjennom sesongen får lov å delta. 22-åringen har ikke automatisk plass på 3000 meter, så der er han sannsynligvis tildelt et «wild card» av arrangøren.

Finalen skjer uken etter han satte ny verdensrekord på 2000 meter med tiden 4.43,13 i Brüssel.