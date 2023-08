Ingebrigtsen og Gilje Nordås greit videre på 1500 meter i VM

Ingebrigtsen jakter sitt første VM-gull på favorittdistansen og hadde full kontroll i forsøket lørdag. Med tiden 3.33,94 vant han heatet og er videre til semifinalen. Ingebrigtsen har 3.27,14 som personlig bestetid på distansen.

22-åringen slaktet seg selv etter 4.-plassen på 1500 meter i Doha-VM i 2019. Det samme skjedde da han ble nummer to bak Jake Wightman i VM i Eugene i USA i fjor sommer. Han har vært klar på at alt annet enn gull i årets mesterskap er en stor skuffelse.

Også klubbkollega Gilje Nordås skal løpe semifinale på 1500 meter søndag. Han ble nummer fem i sitt heat på tiden 3.34,67.

Sandnes-løperen har levert flere sterke resultater og er medaljekandidat i Ungarn. Han har hatt Gjert Ingebrigtsen som trener etter at det ble klart at sistnevnte sluttet som trener for sønnene i fjor.

Semifinalen går av stabelen søndag, mens finalen er onsdag. Både Ingebrigtsen og Nordås er satt opp til å løpe 5000 meter senere i mesterskapet.

