Slettum med nok en NM-medalje

Skjalg-løperen Slettum sto før årets NM med vanvittige 28 NM-gull, 17 NM sølv og åtte bronsemedaljer over en karriere på 20 år i toppen av norsk friidrett.

Nå kan hun plusse på med ytterligere en sølvmedalje.

De siste sesongene har hun satset mye på 400 meter hekk og tiden 57,62 holdt til sølv bak suverene Andrea Rooth. Hun løp på 56,38 – som var personlig rekord. Rooth tok sitt første NM-gull på distansen.

– Det var dødsgøy! Jeg gikk inn her med en innstilling om at jeg ønsket å gjøre det bra, sa Rooth til NRK.

Nora Kollerød Wold ble nummer tre med tiden 57,89.

Matias Hove Johansen fra Skjalg ble nummer fire på 100 meter for menn med tiden 10,43. Det er ny sesongbeste. Per Tinius Fremstad Waldron vant på 10,38.Det skilte kun et hundredel mellom de tre beste og fem hundredeler ned til Hove Johansen.





Resultater:

NM i friidrett på Jessheim, finaler:

Menn, 100 meter: 1) Per Tinius Fremstad-Waldron, BUL 10,38, 2) Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø 10,39, 3) Jacob Vaula, Gular 10,39.

100 meter (FU): 1) Michael Sebastian Setsaas, Tyrving 12,43, 2) Bjørnar Ramstad Støylen, Haugesund 12,56, 3) Simon Limstrand, Rana 12,63.

Menn, 100 meter para: 1) Vegard Dragsund Sverd, Norna Salhus 11,16, 2) Sander Andreas Hegni, Tjalve 12,57, 3) Kenneth Jenssen Heggdal, Tjalve 12,68.

Menn, 110 meter hekk: 1) Sander Aae Skotheim, Tjalve 13,97, 2) Herman Ellingsen, Gneist 14,41, 3) Gjert Høie Sjursen 14,82.

Kvinner, 100 meter: 1) Line Kloster, Vidar 11,35, 2) Helene Rønningen, Tyrving 11,39, 3) Christine Bjelland Jensen, Norna Salhus 11,47.

Kvinner, 100 meter para: 1) Ida-Louise Øverland, Hind 13,48, 2) Ann Selda Deliler, Tyrving 17,58, 3) Anisa Abdihakin Abdulle, Jardar 19,47.

Menn, 400 meter hekk: 1) Karsten Warholm, Dimna 46,76, 2) Andreas Haara Bakketun, Gular 52,68, 3) Olav Kvåle Gissinger, Ranheim 54,59.

Kvinner, 400 meter hekk: Andrea Rooth, Lambertseter 56,38, 2) Elisabeth Slettum, Skjalg 57,62, 3) Nora Kollerød Wold, Fredrikstad 57,89.

Menn, 800 meter: 1) Ole Jakob Høsteland Solbu, Ås 1.51,82, 2) Markus Einan, Ullensaker/Kisa 1.52,11, 3) Sondre Svarholt, Stadsbygd 1.52,17.

Kvinner, 800 meter: 1) Josefine Tomine Eriksen, Sem 2.11,97, 2) Malin Ingeborg Nyfors, Tjalve 2.12,13, 3) Malin Hoelsveen, Raufoss 2.12,27.

Menn, 1500 meter para 1) Skjalg Kongssund, Moelven 4.27,28, 2) Odd Markus Lütken, Steinkjer 5.54,41, 3) Trygve Havro, Gneist 5.12,38.

Menn, 5000 meter: 1) Mikkel Blikstad Thomassen, Tjalve 14.46,44, 2) Lars Lunde, Stord 14.49,71, 3) Halfdan-Emil Færø, Varegg 14.50,38.

Kvinner, 5000 meter: 1) Madelène Wanvik Holum, Vidar 16.51,66, 2) Marianne Harnes, Vidar 17.07,90, 3) Synne Karlsen Amundsgård, Gular 17.18,59.

Menn, lengde: 1) Ingar Bratseth-Kiplesund, Vidar 7,96, 2) Henrik Flåtnes, Tønsberg 7,64, 3) Sander Aae Skotheim, Tjalve 7,43.

Kvinner, lengde: 1) Live Haugstad Hilton, Gneist 5,94, 2) Thale Leirfall Bremset, Norna Salhus 5,90, 3) Hannah Rebekah Murai-Ubby, Ranheim 5,63.

Menn, lengde para: 1) Vegard Dragsund Sverd, Norna Salhus 6,42, 2) Kenneth Jenssen Heggdal, Tjalve 5,54, 3) Nikkolaj Gulbrandsen, Kristiansand 4,74.

Menn, 5000 meter kappgang: 1) Kristoffer Randall, Drøbak-Forn 25.47,32.

Kvinner, 5000 meter kappgang: 1) Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg 23.37,42, 2) Fride Møller Flatin, Dimna 23.49,76.

Fullførte ikke: Maren Karlsen Bekkestad, Sturla.

Menn, høyde: 1) Sander Aae Skotheim, Tjalve 2,18, 2) Anthony Ommundsen Johnsen, Grane 2,03, 3) Tobias Heldal, Fana 1,94.

Kvinner, høyde: 1) Telma Björk Rostoft Kristjansson 1,70, 2) Thea Leirfall Bremset, Norna Salhus 1,67, 3) Lillian Amponsah Washington, IF Hellas 1,67.

Slegge: 1) Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg 67,51, 2) Sarah-Christine Kouamé Mikkelsen, Snøgg 54,53, 3) Helle Henriksen Hvidsten, Modum 52,94.

Diskos: 1) Sven Martin Skagestad, Norna Salhus 59,27, 2) Steffen Melheim, Olden 51,49, 3) Fabian Weinberg, Våg 51,06.

