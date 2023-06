Rekordkveld for de lokale på Bislett

Sandnes-karen Ingebrigtsen forbedret dermed sin egen rekord på 3.28,32 fra Tokyo-OL i 2021. Tiden hans er også klar årsbeste i verden. Ingebrigtsen er i kjempeform og knuste nylig også bestetiden i verden på to engelske mil.

24-åringen Narve Gilje Nordås fra Voll, som trenes av Ingebrigtsens far Gjert Ingebrigtsen, leverte også et superløp med tiden 3.29,47. Dermed er han nest raskeste nordmann gjennom tidene på distansen, og han forbedret den personlige rekorden han nylig satte med nesten tre sekunder.

– Det er uvirkelig. Det er en drøm, sier Gilje Nordås til rettighetshaver NRK.

Filip Ingebrigtsen fullførte ikke distansen.

Personlig rekord for Mezngi

På 5000-meteren var både Henrik Ingebrigtsen og Zerei Kbrom Mezngi i aksjon. Skjalg-løperen Mezngi sikret ny personlig rekord på distansen med tiden 13.27,31. Det er en sterk forbedring fra den forrige bestenoteringen for forrige års sølvvinner på 10.000 meter i EM.

Storebror Ingebrigtsen løp inn til ellevteplass med tiden 13.18,04.

– Jeg var så tung som jeg frykter, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Han påpekte at det var et smertefritt løp for hans del.

– Hadde håpet jeg skulle føle meg litt bedre, sier den eldste løperbroren videre.

16-årige Line Al-Saiddi fra Skjalg vant 400 meter kvinner foran blant andre veteranen Elisabeth Slettum.

Mathias Hove Johansen fullførte 100 meter på sesongbeste 10,57, men er fortsatt litt bak sin personlige rekord på 10,39.

Warholm med ny rekord

Karsten Warholm løp inn til tiden 46,52 på 400 meter hekk i Bislett Games torsdag. Det er årsbeste tid i verden og stevnerekord.

– Det er helt fantastisk. Det var over mine forventninger. Jeg hadde håpet å komme under 47 på en god dag. Jeg hadde ikke helt sett den komme, for å være ærlig, sier Warholm til NRK.

Tiden er Warholms nest raskeste noensinne. Nordmannen forbedret også Diamond League-rekorden.

– Det var jo fantastisk bra. Det er alltid gøy når det går sånn. Det var to hundredeler fra det jeg tippet på forhånd. Hadde vi tatt bort finalen i Oregon (VM i fjor) og finalen i Tokyo (OL i 2021), hadde det vært verdensrekord. Det er i hvert fall rekord på norsk jord, sier Warholms trener Leif Olav Alnes.

Artikkelen oppdateres.