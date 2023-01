Utøverflukt fra lokal friidrettsklubb

For andre gang på kort tid er det en stor gruppe med utøvere som forlater Skjalg. Friidrettsklubben på Stavanger stadion mistet tolv utøvere til konkurrenten Spirit i 2021. I 2022 ble det fulgt opp med en gruppe på 16 utøvere som meldte overgang til Sandnes IL. Det var Sandnesposten som først omtalte det sjokkerende høye antallet overganger.

Løperne som var i den siste utmeldingsgruppen tilhørte en treningsgruppe ledet av trenerne Atle og Gerd Lise Nordbotten. Ekteparet har i mange år trent forskjellige utøvere for Skjalg, men fikk ikke fornyet kontraktene før 2023-sesongen. Det førte til at 16 utøvere i gruppen på 25 valgte å flytte med trenerne over til Sandnes, hvor ekteparet fikk tilbud om å bli trenere.

– Det var ingen i styret som snakket med oss før vedtaket den 1. september som referert til i mailen. De hadde heller ikke snakket med noen av utøverne, eller foreldrene deres før de sendte mailen, sier Atle Nordbotten til RA – og legger til:

– Det er heller ingen i styret som har snakket med oss trenere etter at mailen ble sendt den 9. september. Dette er et eksempel på manglende kommunikasjon og åpenhet i klubben. Det samme var og en medvirkende årsak til at en stor gruppe gutter forlot klubben sammen med sine trenere høsten 2021.

Han forteller entusiastisk om den aktuelle gruppen de har hatt ansvar for i Skjalg.

– Vi har bygget opp gruppen med økende medlemstall over flere år til den i fjor talte cirka 25 utøvere, og var med det en av de største jentegruppene på mellom- og langdistanse i Norge. Vi rekrutterte etter hvert utøvere også utenfor Stavanger. Vi hadde utøvere fra Nærbø, Mosterøy, Jørpeland, Tananger og Finnøy som reiste til Stavanger flere ganger i uken for å være med på trening. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra både jentene selv, og fra foreldrene deres, noe som var til stor inspirasjon for oss. Det er mange i gruppen som satser målbevisst og i fjor hadde vi fire kvalifiserte til senior-NM i tillegg til Vienna Søyland-Dahle som i fjor løp for Sandnes IL. Vi føler at vi har gjort en god jobb både ut ifra tilbakemeldinger fra jentene og oppnådde sportslige resultater, sier Nordbotten.

Vienna Søyland-Dahle hadde allerede gått fra Skjalg til Sandnes. Det gjorde det langt enklere for ekteparet Nordbotten. (Fredrik Hagen/NTB)

[ Slik blir spilleplanen for Oilers i NM-sluttspillet ]

Naturlig med Sandnes

Trenerne i Skjalg er i all hovedsak ansatt på ettårskontrakter som løp fra 1. oktober til 30. september. 9. september mottok ekteparet Nordbotten en e-post fra sportslig leder om at det ikke ville bli fornyelse, og at de var fristilt ut den daværende kontraktsperioden.

Da var blant annet et godt forhold til løperprofilen Vienna Søyland-Dahle en av grunnene til at valget falt på Sandnes som klubben hvor de ønsket å fortsette med utøverne som ville ha dem med videre som trenere.

– Da vi fikk beskjed om at vi ikke fikk fortsette i Skjalg så ønsket jentene fremdeles at vi skulle være trenere for dem, men dette måtte da bli i en annen klubb enn Skjalg. Siden vi kjenner Sandnes IL som en veldrevet klubb og i tillegg alt var trener for Vienna, så valgte vi sammen med de jentene som ville bli med oss, og gå til Sandnes der vi har blitt veldig godt mottatt. Alle jentene fra og med 16 år har meldt seg over til Sandnes, sier Nordbotten.

Skjalgs styreleder forteller at klubben jobber med å styrke både kompetanse og styring. (Kristoffer Knutsen)

Skjalgs styreleder Leif Madsen Bærheim peker blant annet på relasjonen mellom utøverne og trenerne som grunnen til utøverflukten de nå har opplevd.

– 16 jenter fulgte etter Nordbotten til Sandnes. Hvilke tanker gjør du om det?

– Det er alltid dumt å miste utøvere. Det er ofte en god relasjon mellom trenere og barn. Da er det slik man må forvente, sier Bærheim.

[ Jakob Ingebrigtsen får sportsjournalistenes statuett ]

Unge voksne i idrett

– Hvorfor valgte dere å ikke fornye avtalene med ekteparet Nordbotten?

– Det var bare et ønske om å fornye trenerressursene, sier styrelederen.

Utøvergruppen er unge voksne, som i flere artikler har blitt framstilt som en vanskelig gruppe å beholde i aktivitet. Utøverne står som unge mennesker overfor flere valg som må tas i livet, både utdanningsvalg og etter hvert jobbrelaterte beslutninger.

– Det er en utfordrende gruppe, for de er kommet til et punkt i livet hvor det er flere som dras i forskjellige retninger. Vi ønsker å ha et godt tilbud som gjør at bredden blir dekket. Både for de som ønsker å satse skikkelig, og trene for å holde seg i form, sier Bærheim – og legger til:

– Ikke alltid like lett. Mye som skjer.

En gruppe på 16 utøvere har forlatt Skjalg etter klubben valgte å avslutte med to trenere. (Kristoffer Knutsen)

– For kort tid tilbake var det tolv gutter som forlot Skjalg til fordel for Spirit. Totalt er det mye med et frafall på 28 aktive av det som i 2021 var en medlemsmasse på 514. Hvilke tiltak har dere gjort for å holde på utøvere?

– Vi jobber kontinuerlig med klubbforbedring, og tiltak for å gjøre oss bedre rystet. Vi har blant annet gående et prosjekt med Norges Friidrettsforbund for å heve kompetansen og få bedre styring, sier Bærheim.

– Er du bekymret for frafallet?

– Ja, det er alltid dumt med frafall og miste medlemmer. Samtidig har vi et prosjekt vi har tro på, og tror det er godt for klubben og den framtidige satsingen, sier Bærheim.

Forrige sesong var løperen Zerei Kbrom Mezngi tilbake i Skjalg. Retursesongen endte med et sjokkerende EM-sølv på 10.000 meter for 36-åringen.

[ Sandnes-løper med suverent NM-gull ]

[ Dette sier Nevland om spissjakten ]

---

Friidrett

Friidrett er en idrett med mange forskjellige konkurransegrener. Blant konkurransene er det hopp, kast og løping med forskjellige øvelser innenfor hver av dem.

I Norge organiseres all aktivitet i Norges Friidrettsforbund. Internasjonalt er det IAAF (International Association of Athletics Federations) som organiserer sporten.

---