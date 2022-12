Jakob Ingebrigtsen hedret med bragdpris

Bragdprisen til Rogaland fylkeskommune ble delt ut i fylkestinget tirsdag, og vinneren ble Jakob Ingebrigtsen. 22-åringen fra Lura er nå rangert som verdens beste 1500-meterløper, og det lot fylkesordfører Marianne Chesak seg imponere av.

– Det er ganske heftig, sier hun under utdelingen.

Prisen er en honnør til en person som har utført en særlig innsats innen et hvilket som helst samfunnsområde, og det skal være noe «utover det vanlige» nasjonalt og / eller internasjonalt.

– Prisvinneren er 22 år gammel og kommer fra Sandnes, sa Chesak – før hun fortsatte:

– 22 år er ingen alder, men likevel har han en lang og innholdsrik karriere bak seg.

Hun la også til at det ikke nødvendigvis er slik at de som lykkes som barn vil ha suksess som voksne, og viste til prisvinnerens uttalelser som 12-åring. Da ønsket han å bli familiens beste løper, vel vitende om at storebror Henrik var europamester.

Uansett hvor i verden Ingebrigtsen konkurrerer lar han det aldri være tvil om hvor han er fra. Enten om det er OL, VM eller EM.

– Vi legger vekt på at han er en god ambassadør for idrettsfylket Rogaland, og Sandnes, sa fylkesordføreren.

Hun mente også Ingebrigtsen har vist noe viktig.

– Han viser at man kan komme fra Norge, og fra Sandnes, og bli best i verden.

Bragdprisen gir 22-åringen et statuett av Kristoff Nasilowski og 100.000 kroner.

Han var ikke selv til stede for å motta prisen, men lillesøster Ingrid og storebror Kristoffer tok imot prisen på vegne av ham.

Vinnere siden 1994

2021 Jesper Saltvik Pedersen, idrett

2020 Erling Braut Haaland, idrett

2019 Terje Aven, samfunnsinnsats

2018 Tone og Gjert Ingebrigtsen, idrett

2017 Linda-Merethe Øye, samfunnsinnsats

2016 ikke utdelt

2015 Tore Christiansen, samfunnsinnsats

2014 Alexander Kristoff, idrett

2013 Henrik Ingebrigtsen, idrett

2012 Sarah Louise Rung, idrett

2011 ikke utdelt

2010 ikke utdelt

2009 Hildeborg Juvet Hugdal, idrett

2008 Cecilie Drabch Norland, idrett

2007 Kaizers Orchestra, musikk

2006 Jan Egeland, samfunnsinnsats

2005 Kristoffer Joner, film

2004 Bjørn Maaseide, idrett

2003 Charles Tjessem, matkultur

2002 Gunn-Rita Dahle, idrett

2001 Eirik Sønneland/Rolf Bae, idrett

2000 Vamp, musikk

1999 Arve Opdahl, kunstformidling

1998 Liv Kyllingstad Godin, samfunnsinnsats

1997 Hanne Haugland, idrett

1996 Eva Renate Nesheim/Gaute Rostrup, handikaparbeid

1995 Truls Mørk, musikk

1994 Leif Ove Andsnes/Erik Thorstvedt, musikk/idrett

