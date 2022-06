Den siste store syretesten

Det er nå sesongen til superstjernen fra Lura begynner for alvor. Sagnomsuste «The Dream Mile» (1609 meter) i Diamond League-stevnet på Bislett markerer på mange måter starten på det virkelige alvoret.

Det er en sesong som helst skal ende med gull både på 1500 meter og 5000 meter i VM i amerikanske Eugene mellom 15. juli og 24. juli. Kanskje en tid ned mot verdensrekorden på 1500 meter? I det minste har nok et forsøk på Hicham El Guerroujs vanvittige 3.26.00 ligget i bakhodet. Så store er målene etter hvert blitt.

Skal det siste skje er han avhengig av konkurranse i et løp uten harer. Det vil nok fordre at Timothy Cheruiyot kommer seg tilbake i gammel form. Det er slett ikke sikkert at vil skje. Han har ikke vist noe så langt og skal ha slitt med skader. Ingen andre viser foreløpig tegn på å ha en slik kapasitet. Da tror jeg det skal veldig mye til for å nærme seg en slik tid i år. Uten rett konkurranse tror jeg fort at 3.28.32 fra OL-finalen i fjor kan overleve denne sesongen som pers. Kort og godt fordi det er mye vanskeligere å ta ut det aller siste når man ikke blir presset til det.

Det med konkurranse er gjerne nøkkelen dersom han skal ned mot verdensrekorden. At Cheruiyot blir 27 i år taler også mot ham på 1500 meter – og brødrene er ikke mer en målestokk for Jakob når det drar seg til.

Skal utøvere i individuelle idretter få fram den beste utgaven av seg selv er man som regel helt avhengig av å ha en samtidig konkurrent. Litt som i duellene mellom Federer, Nadal og Djokovic i tennisens verden.

Det er selvsagt noen unntak. Friidretten har hatt fenomener som Usain Bolt og Sergej Bubka, men det er lov å håpe at noen kan ta steget ganske raskt på 1500 meter. Akkurat nå er det likevel vanskelig å se hvem som skal ned på et Jakob-nivå raskt.

Beholdningen så langt for Jakob Ingebrigtsen i år er et innendørs-EM i Beograd som ble ødelagt, om sølv kan kalles det, av at han sannsynligvis hadde koronaviruset i kroppen. Han testet positivt like etterpå.

Ut over EM er det vi har fått sett ham i aksjon på en for ham uvanlig 800 meter på Fana stadion sist uke (4. plass) og i en sesongdebut i Diamond League på VM Arenaen for et par uker siden. Der vant han «The Prefontaine Classic» i suveren stil. Han «jogget» inn til 3,49,76 på en engelsk mile.

Han har også løpt en 5000 meter i USA i mai for å kvalifisere seg for VM på distansen. Denne vant han også suverent.

Ut over løpet torsdag er ingen konkurranser planlagt før VM. Etter Bislett bærer det rett til 2000 meters høyde for å spisse seg til sesongens store mål.

VM-gull og verdensrekorden på 1500 meter er de to siste store tingene fenomenet mangler i samlingen. Som 21-åring! Det er ganske sykt.

Likevel er det noen spørsmål som skal besvares nå.

Selv om brødrene sier at det ikke er noen forskjell vil vi få flere svar på hvordan har en vinter uten pappa Gjert som trener har slått ut. Har de vært gode nok til å passe på detaljene som er så lette å glemme uten å ha en «plageånd» i nærheten? Vil den nye ordningen tvert imot slå positivt ut?

Vi skal også begynne å få de første svarene på hvordan Ingebrigtsen håndterer sin nye hverdag som feltets beste. Han alle vil slå. Den endringen kom for alvor da han detroniserte Cheruiyot i OL-finalen i fjor, men vil bare forsterke seg nå. Hva vil det bety for den taktiske delen av løpene?

På en engelsk mil, som løpes på Bislett torsdag, har Ingebrigtsen 3.47.24 som sin personlige rekord. Europa-rekorden er på 3.46.32 og ble satt samme sted i 1985 av legenden Steve Cram. En jakt britens eldgamle rekord bør nok ligge i kortene. Av europarekordene er kun Sir Sebastian Coes rekord på 1000 meter (1981) eldre om en ser bort fra stafetter og spydtyper som ikke er i bruk mer.

Etter hvert står nok også Hicham El Guerroujs verdensrekord på 3.43.13 som et naturlig punkt på målkartet, men den kommer nok lengre fram i tid.

Det er bare å benke seg for torsdagens friidrettsfest, med hovedrolleinnehaver fra Lura.

