Gjert Ingebrigtsen tilbake som friidrettstrener

Det bekrefter Nordås og friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik overfor VG.

I begynnelsen av februar opplyste Norges Friidrettsforbund at Ingebrigtsen var sykmeldt og ville trappe ned som trener. Videre het det at han ikke lenger vil ha det sportslige ansvaret for sønnene Henrik, Filip og Jakob.

Han skal heller ikke ha vært trener for Nordås på det tidspunktet. Nå opplyser mellomdistanseløperen at Ingebrigtsen har fungert som treneren hans siden mandag 7. februar.

På vei tilbake

På spørsmål fra VG om Ingebrigtsen ikke lenger er sykmeldt, svarer toppidrettssjef Slokvik at han snakket med trenerprofilen så sent som i forrige uke. Da skal han fortsatt ha vært sykmeldt.

– Han kommer vel gradvis tilbake, han også, sier Slokvik til avisen.

Jakob Ingebrigtsen har innledet sesongen formidabelt. Nylig satte han innendørs verdensrekord på 1500 meter i franske Liévin. I den forbindelse mer enn antydet han at storebror Henrik i framtiden ville overta treneransvaret faren så langt har hatt.

Narve Gilje Nordås har de siste årene vært en del av Gjert Ingebrigtsens treningsgruppe. Det samme har Per Svela vært. Sistnevnte vil ikke uttale seg om situasjonen til VG.

Nordås kvalifiserte seg til fjorårets OL i Tokyo. Der deltok han på 5000 meter.

Ble årets trener

Pappa Ingebrigtsen har vært helt sentral i sønnenes utvikling. Han ble kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2019.

Det er ventet at Jakob Ingebrigtsen stiller til start under innendørs-VM i Serbia fra 18. til 20. mars. Der er han aktuell for start på både 1500 og 3000 meter.

Årets største mål blir utendørs-VM i Oregon i USA i juli. Noen uker senere er det EM i München.

Nylig ble det kjent at lillesøster Ingrid Ingebrigtsen (15) har sluttet med friidrett. Hun løp blant annet 1500-meteren på Bislett i fjor sommer. Der fikk hun tiden 4.42,04, og det var godt under kvinnenes NM-krav for seniorer.

