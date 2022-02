En milepæl laminert for evigheten

Det Jakob Ingebrigtsen (21) dro fram i Frankrike torsdag framstår nesten forbløffende bra for en som lever av å forbløffe.

Å sette en verdensrekord er alltid gøy. At det skjer i sesongdebuten på 1500 meter gjør det også svært spennende. Å være i så bra slag så tidlig, uten å for alvor toppe form, sier alt om hvor sinnssvakt bra grunnmuren hans er. Rekorden er også en milepæl helt utenom det vanlige. Det er hans aller første verdensrekord som seniorløper. CV-en hans vil nå for alltid inneholde en «ekte» verdensrekord – selv om den selvsagt vil anses som noe lettere enn utendørsrekordene.

Kurven til Jakob Ingebrigtsen har pekt oppover lenge nå. Fra å være et stortalent, som satte aldersbestemte verdensrekorder i fleng, markerte stevnet i Lievin på mange måter starten på nok en epoke. Det så majestetisk og lett ut. Tidligere verdensrekordholder Samuel Tefera var såpass sjanseløs at lysharen ble fokuspunktet på oppløpet. Ingebrigtsen leverer nesten på bestilling. Hver gang.

Selv om det er langt ned til Hicham El Guerrouj, og utendørsrekorden på 3.26,00, er det ikke helt umulig å begynne å se på veien ned mot den tiden allerede denne sesongen. Ingenting virker å være umulig for fenomenet fra Lura. Til VM i Eugene i juli vil han nok framstå blodtrimmet. Hva kan skje der om de neste månedene blir skadefrie og optimale?

Det mest naturlige i år vil likevel være å komme seg ned på 3.27-tallet. Å jafse over to sekunder på den olympiske rekorden på 3.28,32 framstår nærmest umulig. Personlig tror jeg det skal godt gjøres. Flere seirer mot erkerival Timothy Cheruiyot i Diamond League og VM-gull er langt mer realistiske mål.

Ingebrigtsen-klanen må også ha i bakhodet en plan for progresjon som opprettholder motivasjon og sørger for at det økonomiske maksimeres. Litt som centimeterne til Sergej Bubka.

Så er det også noen usikkerhetsmomenter i spill akkurat nå. Trenerpappa Gjert har abdisert og det vil bli endringer brødrene må forholde seg til – selv om de kanskje ikke vil oppfattes store. Uten detaljfriken hengende over seg konstant er det litt lettere å ta en snarvei eller glemme en liten ting.

Samtidig er det neppe veldig stor grunn til bekymring. Det viste Jakob.

På første mulige forsøk i 2022 laminerte han det. For evigheten.

