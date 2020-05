Fotballen ruller med Braut Haaland i derby

Det skulle ha vært en fest med 80.000 tilskuere, men pandemien setter en stopper for det. Nå slippes bare noen mediefolk inn sammen med lagene og funksjonærer.

Selv Tysklands landslagssjef Joachim Löw fikk nei på sin forespørsel om å være ringside.

– Jeg har erfaring fra derbyer tidligere, men dette er noe helt ekstra selv om vi skulle ønske å ha full stadion, sa Haaland under en intervjuseanse med sin egen klubb tidligere denne uka.

– Det var fantastisk å få den endelige beskjeden om at vi skulle starte opp igjen.

Han pekte på «Salzburg – Rapid Wien og Molde – Rosenborg» som sine tidligere derbyfavoritter i Østerrike og Norge.

I intervjuet kom Haalands interesse for rapmusikk opp i lyset igjen. En seanse er ute på YouTube med ham.

– Målet for to kompiser og meg er en gang å ha et eget show. Vi får se hva framtiden bringer, men det blir ikke noen smakebit nå. Alt etter karrieren, sa Haaland.

Tett

Borussia Dortmund får besøk av Schalke i den tyske Bundesliga lørdag. Det er bare 30 kilometer mellom disse to klubbenes baser. Et seiersmål i en slik kamp gir evig status som klubblegende.

Det er hittil spilt 95 seriekamper mellom lagene, og det er jevnt på statistikken: Borussia har 33 seirer mot Schalkes 32. 30 oppgjør endte uavgjort.

Haaland har ikke spilt kamp siden 11. mars. Da tapte Borussia 0-2 borte for Paris Saint-Germain i Champions League og ble slått ut.

Den tyske toppfotballen går trolig opp løypa for mange. Skulle tyskerne få gjennomført kampene uten mange sykdomstilfeller, vil det kunne gi nyttig informasjon for andre ligaer.

Ettertraktet

Borussia Dortmund ligger på 2.-plass, fire poeng bak serieleder Bayern München. Begge klubber har ni kamper igjen å spille. De to topplagene møtes til storkamp i Dortmund tirsdag 26. mai, i tredje runde som spilles etter viruspausen.

Fotballinteresserte verden rundt er sultefôret på kamper, og interessen for Bundesliga-oppstarten er større enn noen gang. Store TV-kanaler verden rundt kommer til å sende kampene.

Dette er helgens serierunde, lørdag 15.30: Augsburg – Wolfsburg, Borussia Dortmund – Schalke, Fortuna Düsseldorf – Paderborn, Hoffenheim – Hertha Berlin, RB Leipzig – Freiburg, Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 18.30.

Søndag: Köln – Mainz 15.30, Union Berlin – Bayern München 18.00.

Mandag: Werder Bremen – Leverkusen 20.30.