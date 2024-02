Brukte 38 sekunder - så stilnet det

Sandnes — Rammen rundt trenerdebuten til Thomas Pereira, og Vikings andre treningskamp i 2024, kunne nesten ikke ha vært bedre med opp mot 2000 tilskuere og Felt O på ekskursjon over bygrensen.

De fikk også noe å juble for på direkten. Det tok nemlig ikke mer enn 38 sekunder før Zlatko Tripic fikk en banehalvdel for seg selv og satte fart mot Sander Lønning. Viking-kapteinen gjorde ingen feil og satte ballen utakbart i lengste hjørnet.

Etter det trykket Viking på, men blåste et par gode sjanser til å øke til 2–0.

I stedet fikk Sandnes Ulf satt inn et lite trøkk etter kvarteret og en meget god Erik Berland satte ballen i stangen bak Patrik Gunnarsson – før han så satte sin egen retur i nettet til 1–1.

Bortelaget skapte fire-fem OK sjanser før pause, mens Ulf hadde et par. Den største for Viking hadde Lars-Jørgen Salvesen. Han misset nærmest på blankt mål etter et innlegg. Det kom litt for høyt til at han fikk presset det ned med foten.

Etter hvilen ble det som ventet foretatt flere bytter på begge lagene.

For Viking var det som skjedde etter timen dårlig nytt. Midtbanegeneral Joe Bell ble sittende igjen skadet og forlot så banen på direkten.

Etter 68 minutter fikk Henrik Jensen så gleden av å sende Sandnes Ulf i føringen. Han var kald alene med keeper etter å ha blitt spilt gjennom av Arifagic – og feiret med stil.

I minuttene etter dette kunne faktisk de lyseblå fort gått opp til 3–1. De hadde drøssevis av store sjanser. Blant annet et skudd i tverrligger.

Begge lagene byttet seg merkbart svakere ut over i kampen, men Viking kom seg likevel tilbake til 2–2 da Kasper Sætherbø laget sitt første mål for A-laget. Det skjedde på et skudd som gikk i bue over Erlend Jacobsen.

Alt i alt var 2–2 et greit resultat ut ifra spill og sjanser.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Fotball, treningskamp

Sandnes Ulf – Viking 2–2 (1–1)

Østerhus Arena, 1967 tilskuere

Mål: 0–1 Zlatko Tripic (1), 1–1 Erik Berland (17), 2–1 Henrik Jensen (68), 2–2 Kasper Sætherbø (77)

Sandnes Ulf (4-3-3): Sander Lønning – Noah Bertelsen, Espen Hammer Berger, Mads Bager, Erik Berland – Isak Tomas Hjorteseth, Gullbrandur Øregaard, Daniel Braut – Bård Brandeggen, Tommy Høiland, Markus Aanesland.

Benyttede innbyttere: Henrik Jensen, Erik Kringstad, Seco Sani, Erlend Jacobsen, Daniel Arifagic, Marius Mellemstrand Rabenorlaohy, Gabriel Rehman, Artan Memedov,

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Viljar Vevatne, Djibril Diop, Sondre Langås, Jost Urbancic – Sondre Auklend, Joe Bell, Harald Nilsen Tangen – Simen Kvia-Egeskog, Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Benyttede innbyttere: Edvin Austbø, Arild Østbø, Vetle Auklend, Yann-Erik de Lanlay, Ola Visted, Kasper Sætherbø, Felix Taraldset, Jesper Fiksdal, Jone Berg, Kristoffer Forgaard Paulsen, Tobias Moi.

Gule kort: Mads Bager, Sandnes Ulf.

Dommer: Mischa Kellerhalls

---