Skal ikke ønske England-lån

Det har vært stille en stund rundt konkrete framstøt på Brekalo etter et bud fra Orlando under Vikings treningsleir på Gran Canaria. Dette budet uttalte Erik Nevland at ga grunnlag for å kunne bli enige.

Samtidig var kontantsummen som ble lagt på bordet for lav og amerikanerne rikket seg ikke. Før onsdag. Da meldte Aftenbladet at et forbedret bud hadde tikket inn og at det var sluttforhandlinger mellom klubbene.

Så var det ytterligere utvikling i sakene senere onsdag. Aftenbladet meldte at den engelske Championship-klubben Blackburn hadde kastet seg inn i kampen om spilleren med et større bud.

Etter det RA har fått opplyst onsdag kveld skal det likevel ikke dreie seg om et større kontantbud, men et forsøk på å låne spillere fram til sommeren.

Den gamle engelske Premier League-vinneren skal så ha forsøkt seg med en utkjøpsklausul som skal gi Viking 30–40 millioner kroner dersom de ønsker å gjøre handelen permanent etter den engelske sesongen.

En slik avtale skal ikke interessere den slovenske stopperen. Selv om Blackburn anses som en attraktiv klubb er det en permanent overgang nå som er ønskelig. Da er fortsatt Orlando det mest attraktive alternativet.

Det engelske overgangsvinduet stenger natt til fredag, mens det amerikanske har åpent til 27. april.

Samtidig har Orlando lenge vært klare på at de ønsker spilleren nå.

Selv var Brekalo klar i talen til RA på Gran Canaria:

– Jeg trenger en ny gnist. En ny utfordring, slo han fast.