Har luften lekket ut i løpet av vinteren?

Denne vinteren har vært preget av unormalt mange spekulasjoner om overganger ut fra Viking. Ikke like mange på spillere inn.

Allerede før jul startet ballet med at Markus Solbakken ble observert på kamp i Praha. Det hele tok litt tid, men endte med det som var et ventet salg av playmakeren.

Ikke før han var ute av dørene kom så beskjeden fra David Brekalo om at han ville bort til tross for at han før serien var ferdigspilt uttalte at det ville være helt OK å bli i Viking til etter EM i sommer. Nå ville han det plutselig umiddelbart. Talen er så klar og tydelig som den kan være. Både i handling og ord.

Når en spiller som er erklært skadefri ikke ønsker å trene vanlig med laget sier det sitt.

Viking prøver å håndtere situasjonen med å være vage, men det er liten tvil om at dette nærmest er en personlig streik fra Brekalos side. Så kan man kalle det «å gi ham litt tid» til en bli blå. Det skal bli interessant å se om han faktisk snører på seg skoene etter oppgjøret mot Ulf.

På toppen av det hele skrev Aftenbladet allerede ved årets første trening at det ble jobbet for å finne et siste eventyr i utlandet for kaptein Zlatko Tripic. Selv om klubben selv kaller det en «ikke-sak» er dette neppe bare snakk om røk og ingen ild.

Siste mann på listen er keeper Patrik Gunnarsson. Ryktene om at en overgang kunne være på trappene, og at keeperen ønsket seg bort, begynte å svirre tidlig denne uken. Raskt etterpå meldte Aftenbladet om et bud fra Kortrijk og påfølgende forhandlinger. At Viking i det hele tatt startet forhandlinger på summene som nevnes, med en tabelljumbo, tyder på at minst én av partene ønsker en overgang. Det kan være både Gunnarsson selv, men også de som styrer i Jåttåvågen.

I et fatalistisk scenario kan fortsatt Viking miste både keeperen, den beste stopperen, playmakeren og kapteinen til seriestart. Smak på den!

Før avspark mot Sandnes Ulf torsdag vil det kun være den Portugisiske ligaen som har stengt sitt vintervindu.

Ved midnatt torsdag følger i rask rekkefølge Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, England og Skottland etter.

Samtidig er det på ingen måte slik at Tripic, Brekalo og Gunnarsson ikke kan forsvinne ut etter dette. Flere aktuelle ligaer holder åpent en god stund til. Tyrkia, hvor Tripic linkes, stenger 9. februar. David Brekalo har på sin side ikke hastverk om han vil til USA. MLS har åpent til 23. april – lenge etter at det norske vintervinduet har stengt. Disse sagaene kan fort rulle og gå videre i en god stund til.

Men hvorfor er det slik? Hvorfor framstår det som om at flere av nøkkelspillerne er interesserte i å røre på seg samtidig?

Litt handler nok om selvforsterkende effekter, men utsagnet David Brekalo kom med til RA ved ankomst til Gran Canaria for et par uker siden var nok ganske treffende for følelsene flere sitter med.

«I need a new spark», slo stopperstjernen fast.

Det tror jeg er et helt sentralt tema for flere enn ham. Her ligger også den store utfordringene til trenerne. Hvordan skal de få samlet gjengen til nok et krafttak?

Viking var så nære i Europa i 2022. De var så nære både Europa og det helt store i 2023. Dessverre feilet klubben på siste hinder begge ganger. Om luften har gått litt ut av motivasjonsballongen hos flere vil ikke være unaturlig. Det koster å mobilisere.

Når det kommer til keepersituasjonen er det nærliggende å tro at Brekalo-situasjonen også spiller inn i det som virker som en vilje fra Viking til å forhandle på relativt lave summer.

De har forskjellige kvaliteter, men utviklingen til Gunnarsson kan ikke sies å ha gått fort nok i retningen Viking har håpet på. — Espen Astor Iversen

Klubben behøver åpenbart kontanter inn for å kunne handle selv. Det ønsker utvilsomt hovedtrenerne.

Å ofre Gunnarsson for å få det til er ikke helt unaturlig. Han har ikke vært dårlig, men forskjellen på ham og Arild Østbø er ikke så stor som folk kanskje tror. De har forskjellige kvaliteter, men utviklingen til Gunnarsson kan ikke sies å ha gått fort nok i retningen Viking har håpet på.

I 2023 tok han det han måtte. Ikke så mye mer. Med så mye tillit som han har fått burde en faktisk kunne ventet mer.

Så er det også verdt å merke seg at Arild Østbø har blitt vraket to ganger i Viking på samme tid som poengsnittet per kamp har ligget over to.

Kan det endelig være hans tur?