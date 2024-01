Viking i dialog om forsterkninger

De mørkeblå har i lengre tid blitt koblet til flere spillere. Blant annet fra Australia. Klubben har likevel til gode å forsterke noe som helst så langt.

Nå erkjenner sportssjefen at det er ting i gjøre.

– Vi jobber på her. Så får vi se om det blir til nyheter. Vi har fortsatt god tid.

– Har dere konkret bud inne på noen?

– Det er dialog her og der, sier Nevland.

Han ønsker ikke å gå i detaljer, men avslører at det ikke dreier seg om vingen Clayton Taylor (19) som RA skrev om interessen for sist uke.

Ikke hørt noe om Gunnarsson

Mandag begynte det også å svirre rykter om at keeper Patrik Gunnarsson kunne bli aktuell for en dansk klubb.

Med bare få dager igjen før overgangsvinduet stenger for mange større ligaer er det ikke usannsynlig at det kan skje ting på spillere ut også i klubben. Nevland sier følgende og Gunnarsson-ryktene:

– Det er ikke noe der. For meg er det helt ukjent og han har ikke uttrykt noe ønske om å dra overfor oss. Så er det samtidig noen dager igjen før hovedvinduet stenger.

Taus om Brekalo

Når det kommer til David Brekalo sier Nevland at det er lite nytt å føye til. Det skal ikke være mer bevegelse mellom Viking og Orlando City fra MLS.

– Vi får se hva som skjer. Jeg har ikke så mye mer å si om den saken av flere grunner. Frem til en løsning eventuelt er på plass er det ikke så mye å si.

Brekalo selv sang forrige uke kraftig ut i Aftenbladet. Under den nylig avsluttede treningsleiren på Gran Canaria trente han heller ikke noe særlig med ball – til tross for at han medisinsk skal være klarert for det. Viking ga ham etter hvert helt pusterom og sloveneren oppholdt seg stort sett i gymmen den siste uken.

Nevland ønsker ikke å kommentere noe rundt hva de gjør med en spiller som nærmest har satt seg helt på bakbeina.

Stopperen har et sterkt ønske om å komme seg bort fra Viking og mener at klubben nærmest har ført ham bak lyset i denne overgangssagaen.