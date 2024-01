Lillebror imponerer: – Ikke stått med luen i hånden

Maspalomas — Brødrepar i Viking-historien finnes, men de er ikke veldig mange. Da de to lysluggene spilte sammen i rundt 20 minutter av den andre omgangen mot Las Palmas var det andre gangen de fikk noen minutter sammen. Den første var da Vetle debuterte i en treningskamp mot Sandnes Ulf i september.

Uansett har de nå havnet inn på en ganske eksklusiv brødreliste i Viking. Denne inneholder blant annet navn som Reidar og Sverre Kvammen, Jan og Egil Fjetland og Sverre og Harald Andersen.

Trener Morten Jensen ser ikke bort fra at de kan få mer tid sammen også i fortsettelsen. Han er svært imponert over utviklingen lillebror Vetle Auklend har vist. Forrige helg ble han også belønnet med kontrakt.

– Jeg føler på ingen måte at han er er for å dekke opp bak Jost Urbancic. Han har virkelig vist igjen. Vetle Auklend ser jeg mer på som en konkurrent i posisjonen nå. Nå er han 18 år og det er ikke noe i veien for å kjempe om en plass da. Han har på ingen måte stått med luen i hånden, sier Jensen.

Han mener venstrebacken minner om en tidligere venstreback i klubben.

– Han har veldig mye Adrian Pereira i spillestilen sin.

Begge bor hjemme

At Vetle Auklend selv melder til RA at han håper å vise seg så god at klubben kan droppe tanken om å handle noen ny back, liker treneren.

– Det er den rette mentaliteten! Den må du ha for å lykkes på dette nivået, sier Jensen.

Brødrene Auklend koser seg selv stort med å spille på samme lag og med å være på treningsleir sammen på Gran Canaria. Til tross for at de ikke bor på rom sammen.

Sondre og Vetle Auklend sammen etter onsdagens trening. (Espen Iversen)

– Vi bor hjemme begge to, så vi får se mer enn nok av hverandre i hverdagen, sier Sondre Auklend.

Han legger ikke skjul på at han liker det lillebror har vist fram. Samtidig peker han på at han må få litt mer muskler i beina før han er helt klar på å ta Eliteserien med storm. Det kan likevel skje fort.

– Kampbilder hvor vi har mye ball kan nok passe ham allerede med spillestilen han har. Jeg er en stolt storebror nå, sier han.

Sondre Auklend peker også på sammenligningen med sin tidligere lagkamerat Adrian Pereira.

– Vetle er ikke ulik. En skikkelig luring, gliser han.

Kjenner på tilliten

Selv har 18 år gamle Vetle Auklend planen klar nå som han har fått kontrakt.

– Det handler om å gripe sjansen her. Både på treninger og om jeg får sjansen i kamp. Jeg håper virkelig at jeg kan gjøre det såpass bra at Viking ikke mener de trenger å hente en ny venstreback inn.

At han er en av klubbens to ferskeste læregutter, sammen med Ola Visted hos Viking 2, mener han er et signal.

– Den kontrakten betyr mye for meg. En tillitserklæring. Dette viser at Viking har tro på meg. En meget god mulighet, sier Vetle Auklend.

Vetle Auklend fosser frem på trening på Las Palmas. Backen har svært offensive gener. (Espen Iversen)

To brødre som bor under samme tak og har nøyaktig samme jobb tilhører sjeldenhetene.

– Det har vel vært noen brødrepar før sammen i Viking, men det er ikke veldig mange. Til nå har vi ikke spilt veldig mye sammen, men det er veldig kjekt. Jeg har jo hatt ham rundt meg siden jeg var liten, avslutter Sondre Auklend.