Strategien bak Vikings utlånssuksess

Maspalomas — Utlån av spillere har blitt en stadig viktigere del av Vikings strategi for å foredle talent de siste årene. Toppspillerutvikler Rune Repvik er dypt involvert i dette arbeidet og svært godt fornøyd med hvordan det hele har utviklet seg.

Selv om håpet fortsatt er å få opp flere spillere som er gode nok til å gå rett inn, er sannsynligheten for det ikke økende med et Viking i toppen av norsk fotball. Han er ganske sikker på at det kommer til å bli enda flere utlån kommende år.

Men hvorfor lykkes egentlig Viking stadig oftere med å foredle spillere via utlånsmetoden? Hvorfor startet det? Og hvordan jobber de?

– Det var faktisk Eirik Henningsens forslag. Han kom til meg i 2019 og lurte på å vi kunne se på mulighetene for å bli bedre på dette feltet, sier Repvik til RA.

Toppspillerutvikler Rune Repvik i Viking er mannen som følger opp utlånte spillere i hverdagen. Han mener klubben har dratt stor nytte av ordningen. Samtidig må det ikke bli en hvilepute for å utvikle bedre selv. (Espen Iversen)

Før dette hadde Viking i stor grad lånt bort spillere som var inne i sitt siste kontraktsår. Det var på sett og vis siste reis før folk var ferdige i mørkeblått. Vrakgodset ble stuet bort hos andre.

Så endret alt seg. Viking begynte med å signere lengre avtaler med folk – før de lånte dem ut. Utlånene skulle skje med mening og et klart mål om å få en bedre spiller tilbake til klubben.

– Harald Nilsen Tangen, Lasse Berg Johnsen og Erik-Johannes Arnebrott var egentlig de første ut i denne satsingen, sier Repvik- og fortsetter:

– Så ble det vært en bevisstgjøring rundt det etterpå. Både i forhold til oppfølging og hvor spillerne skal. Den nasjonale utlånsordningen for unge spillere har vært gull. Svært viktig for å få det til. Avgjørende egentlig.

Mange suksesshistorier

Fem år senere kan Repvik lene seg tilbake i sofaen på spillerhotellet på Gran Canaria, og slå fast at det var starten på en suksesshistorie.

Nilsen Tangen slo gjennom hos Viking etter utlån til Tromsdalen og Åsane. Berg Johnsen tok stegene på lån, men valgte bort Viking. Nå er han fersk seriemester i Sverige. En av Skandinavias mest ettertraktede midtbaneanker.

De er ikke alene om å ha klart stegene med hjelp av lånemetoden.

Herman Haugen var på flere lån. Til sist tok backen de siste skrittene hos Raufoss. Sebastian Sebulonsen ble lånt ut til Mjøndalen og slo raskt til etterpå. Han ble siden solgt til Brøndby for store penger.

Sebastian Sørlie Henriksen og Kristoffer Forgaard Paulsen har vært utlånte – uten at de foreløpig har slått til. Førstnevnte havnet etter hvert i Grorud permanent.

I de siste par årene finner vi navn som Heine Åsen Larsen, Lars Erik Sødal, Simen Kvia-Egeskog, Mai Traore, Edvin Austbø, Magnus Rugland Ree og Sondre Auklend blant spillerne som har vært ute på lån. Også flere av disse ser ut til å ha tatt solide steg i et annet miljø.

Akkurat ser både Sødal, Kvia Egeskog og Sondre Auklend meget friske ut etter sine opphold ute i fjor.

– Jeg vil si at strategien og utlånene av meg har vært veldig viktig for utviklingen min. Avgjørende for å komme hit jeg er nå faktisk. Spilletid er viktig i disse årene. Helst 90-minuttere. Men det er ikke lett å få det når du kommer opp i A-stallen så tidlig som jeg gjorde. Det ble mye benken og samtidig ble det mindre spilletid for Viking 2 ettersom jeg var involvert i A-troppen, sier Sondre Auklend til RA.

Han forteller også at han har lært mye om livet i oppholdene i Bergen og Grimstad.

– Klart du vokser på det som person. Å konsentrere seg om bare seg selv, lage mat, vaske klær. Det ligger livslærdom her, sier Auklend.

At spillere tar steget rett opp fra akademiet til Viking, og inn på A-laget fast, er sjeldent. Sistemann til å klare det var i realiteten Henrik Heggheim.

Toppspillerutvikler Rune Repvik er samtidig tydelig på at utlån ikke må bli en hvilepute i å prøve å få fram en ny Heggheim.

– Ikke alle klarer å ta steget via et utlån, men det er en god strategi for å utvikle spillere. Målet må likevel være å få opp spillere som klarer det siste steget uten utlån. Som jobber seg inn. Samtidig blir det vanskeligere dess bedre Viking er. Jeg mener likevel vi må strekke oss etter det fortsatt, slik at det ikke blir en lettvint løsning med lån, sier Repvik.

Følges opp

De som er ute på lån følges tett opp av Repvik. Han prøver å se alle involveringer de gjør på banen. Han prater med spillerne ukentlig, følger opp og passer på at ting er slik de bør.

– De skal føle seg sett selv om de er utlånt fra Viking.

– Hvor bevisst er det at mange sendes bort til klubber et stykke unna?

– Det er et valg, men ikke slik at vi må. Samtidig har vi opplevd dette som positivt. Tilbakemeldingen vi får er at når de reiser ut opplever de en ny hverdag. I en klubb som Viking serves man på de fleste områder. Her må de ta ansvar selv på en helt annen måte. Det er gull verdt for dem som spillere og personer.

– Hvor mye føringer kan Viking legge på låneklubb i forhold til ting som spilletid – som er det mest essensielle?

– Klubben kan nok sette noen, men det er klubben spilleren drar til som i hovedsak styrer.

Egentlig håper Repvik at det blir få lån i år. Da har han og akademiet gjort jobben sin. Det betyr at spillerne brukes på A-laget.

– Hvor mye spiller det inn på utlån at dere nå har 2-laget i 2. divisjon?

– Det avhenger over hvor langt spillerne er i utviklingen. For de yngste kan 2. divisjon være en fantastisk arena. Så er vi normalt mest på mot OBOS-ligaen. Er de gode nok til å bli lånt ut til en klubb i Eliteserien er det selvsagt enda bedre.

Fornøyd sportssjef

Sportssjef Erik Nevland er også meget godt fornøyd med hvordan utlånsstrategien har hjulpet spillere til å ta det siste steget de siste årene.

– Det har blitt en veldig fin arena for de i vannskorpen. Her får de nødvendig erfaring. Dette fungerer bra, sier han til RA.

Sportssjef Erik Nevland i Viking. (Espen Iversen)

Han peker på at Viking tar sine forholdsregler. Klubben låner ikke bare ut. Det må være en tanke bak. Spillestil og roller spiller inn. Det kan ikke avvike for mye fra det spilleren skal gjøre i Viking. Hvor vanskelig det er å få lånt ut noen avhenger av spiller og situasjon. Normalt går det ganske glatt. Vikings yngre spillere er attraktive.

Sportssjefen peker også på at Viking ikke kan sette bastante krav ved utlån, men en intensjon om spilletid må ligge bak.

– Så er det veldig nyttig at vi kan kalle folk tilbake på kort varsel. Vi kunne ikke drevet på denne måten uten særregelen om utlån av unge spillere.

– Det er ikke en fare for fotballen her også med at de store klubbene bunkrer spillere, lar andre utvikle dem – og så selger med profitt? Slik som man ofte ser internasjonalt og i klubber som Chelsea?

– Det er en fin balansegang. Når vi leier ut er det med tanke på spillerens beste. Det kommersielle aspektet er ikke noe vi tenker på, sier Nevland.

– Er det noen utlån på gang nå?

– Nei, og det pleier å ta litt mer tid utover i oppkjøringen før vi bestemmer oss.